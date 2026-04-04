Wywiad USA zaprzecza słowom Trumpa ws. Iranu. Fot. Shutterstock; naTemat.pl

Stanom Zjednoczonym wcale tak dobrze nie idzie w wojnie z Iranem? Jeszcze niedawno Donald Trump przekonywał, że zdolności Irańczyków "zostały drastycznie ograniczone". Amerykańskie media, powołując się na oceny wywiadu USA, podają zupełnie coś innego. Ponadto Teheran zestrzelił w piątek myśliwiec F-15.

Jeden z ostatnich materiałów zebranych przez CNN mógł namieszać. Dziennikarze, kontaktując się z osobami z wywiadu USA, podali, że "około połowa wyrzutni rakietowych w Iranie jest nadal nienaruszona, a tysiące jednokierunkowych dronów w dalszym ciągu znajduje się w irańskim arsenale".

Trump chwali się sukcesami, a tymczasem wywiad USA podaje zupełnie coś innego...

Zaznaczono, że dane wywiadu mogły zawierać wyrzutnie ukryte pod ziemią (w jaskiniach, tunelach) przez Irańczyków. Jeszcze dwa inne źródła wywiadowcze CNN doniosły, że około 50 proc. dronów w Teheranie wciąż nadaje się do użytku.

Wymownie zareagowano też na słowa Trumpa, że wojna potrwa jeszcze 2-3 tygodnie. – Możemy ich dalej rozwalać, nie wątpię, ale chyba oszalałeś, jeśli myślisz, że uda się to zrobić w dwa tygodnie – stwierdził informator. – Irańczycy wciąż są gotowi siać spustoszenie w całym regionie – przekazała kolejna osoba z wywiadu USA.

Różnice w informacjach z wywiadu a Białego Domu rażąco odmienne

Nie da się więc ukryć, że to zupełnie odmienny obraz wojny od tego prezentowanego przez Donalda Trumpa. W końcu prezydent USA w swoim niedawnym orędziu do narodu opowiadał, że "zdolność Iranu do wystrzeliwania rakiet i dronów została drastycznie ograniczona, a ich fabryki broni i wyrzutnie rakiet są niszczone na kawałki i pozostało ich bardzo niewiele".

Doniesieniom CNN zaprzeczyli przedstawiciele Białego Domu, twierdząc w oświadczeniu, że "irańska liczba ataków rakietowych i dronów spadła o 90 proc., ich flota została zniszczona, dwie trzecie ich zakładów produkcyjnych zostało uszkodzonych lub zniszczonych, a Stany Zjednoczone i Izrael mają miażdżącą przewagę powietrzną nad Iranem".

Rzecznik Pentagonu Sean Parnell także zakwestionował doniesienia CNN, nazywając je "całkowicie błędnymi".

Amerykanie tracą samoloty na wojnie z Iranem

W piątek (3 kwietnia) media na całym świecie obiegły kolejne druzgocące dla wojska USA informacje. Irańskie siły zestrzeliły amerykański myśliwiec F-15. Członkowie załogi katapultowali się: pilota już odnaleziono, ale z jego kolegą – oficerem systemów uzbrojenia, który też znajdował się na pokładzie, wciąż nie nawiązano kontaktu.

W akcji poszukiwawczej brał udział szturmowiec A-10. Jego też ostrzelano i uszkodzono. Pilot Warthoga katapultował się nad Zatoką Perską i został pomyślnie odnaleziony. Teheran uderzył także w dwa śmigłowce Black Hawk – załodze udało się uciec.

A co na to wszystko Trump? Pytany w piątek przez NBC News, czy zestrzelenie F-15 wpłynie na podejście Waszyngtonu do rozmów z Teheranem, odpowiedział krótko. – Nie, wcale. Nie, to wojna. Jesteśmy na wojnie.