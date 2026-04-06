W mObywatelu pojawiła się nowa funkcja. Docenią ją właściciele nieruchomości

Aplikacja mObywatel z początkiem kwietnia wzbogaciła się o niezwykle przydatną usługę dla posiadaczy mieszkań i domów. Dostęp do ksiąg wieczystych z poziomu smartfona to ogromna wygoda. Szybko i łatwo można sprawdzić dokumenty i zarządzać własnym majątkiem.

Rządowa apka mObywatel jest stale rozwijana. Praktycznie nie ma miesiąca bez nowej, użytecznej funkcji. Ostatnio pisaliśmy m.in. o sprawdzaniu statusu paszportu, unieważnianiu dowodu osobistego czy rejestracji noworodka. 1 kwietnia dodano opcję, która ucieszy każdego właściciela nieruchomości (jeśli jeszcze jej nie mamy, trzeba zaktualizować aplikację).

Księgi wieczyste w telefonie to ogromna oszczędność czasu

Księga wieczysta to po prostu sądowa baza danych, która określa stan prawny każdego budynku, mieszkania czy działki. "Zawiera informacje o stanie prawnym nieruchomości (m.in. o jej właścicielach, hipotekach czy innych obciążeniach). Służy temu, żeby kupowanie i sprzedawanie nieruchomości było bezpieczne i pewne. W Polsce istnieje ponad 23 miliony ksiąg" – podaje na stronie Ministerstwo Cyfryzacji.

"Wdrażamy usługę ksiąg wieczystych w mObywatelu, która pozwala na szybki dostęp do danych o nieruchomościach na podstawie numeru PESEL, bez konieczności szukania numeru księgi" – przekazał wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.

Dodał również, że użytkownicy mogą zamawiać dokumenty bezpośrednio w aplikacji, co skraca czas oraz ogranicza formalności w sądzie. Nowe rozwiązanie zwalnia nas z pamiętania skomplikowanych ciągów cyfr. System sam odnajdzie nasze nieruchomości i wyświetli je w przejrzysty sposób w aplikacji mObywatel.

Aplikacja mObywatel pokaże wpisy w księgach wieczystych. Co dokładnie zobaczysz?

Po wejściu w odpowiednią zakładkę (nazywa się po prostu Księgi wieczyste) rządowa aplikacja zaprezentuje nam najważniejsze dane.

unikalny numer przypisany do księgi typ posiadanej nieruchomości nazwa jednostki sądowej prowadzącej rejestr położenie lokalu lub działki opcjonalnie termin zamknięcia akt

Na przeglądaniu się nie kończy. Aplikacja mObywatel pozwala załatwić urzędowe formalności od ręki bez fatygowania się do sądu. Umożliwia ona zamówienie niezbędnych pism (opcja Zamów dokument).

Można zawnioskować o zwykły odpis, który potwierdza aktualny stan prawny. Możemy też wybrać odpis zupełny, zawierający pełną historię wpisów i wykreśleń. Łatwo wygenerujemy również wyciąg z wybranego działu albo zaświadczenie o zamknięciu księgi. Płatność zrealizujemy błyskawicznie kodem BLIK.

Elektroniczne odpisy z ksiąg wieczystych zawsze pod ręką

Proces pobierania urzędowych pism jest bardzo prosty. Gdy zapłacimy, system natychmiast przystępuje do działania. Czas oczekiwania wynosi maksymalnie kilka minut. O gotowym materiale poinformuje nas powiadomienie push na ekranie smartfona.