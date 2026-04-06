Księgi wieczyste w mObywatelu. Co można zrobić?
W mObywatelu pojawiła się nowa funkcja. Docenią ją właściciele nieruchomości Fot. daily_creativity / Shutterstock

Aplikacja mObywatel z początkiem kwietnia wzbogaciła się o niezwykle przydatną usługę dla posiadaczy mieszkań i domów. Dostęp do ksiąg wieczystych z poziomu smartfona to ogromna wygoda. Szybko i łatwo można sprawdzić dokumenty i zarządzać własnym majątkiem.

Rządowa apka mObywatel jest stale rozwijana. Praktycznie nie ma miesiąca bez nowej, użytecznej funkcji. Ostatnio pisaliśmy m.in. o sprawdzaniu statusu paszportu, unieważnianiu dowodu osobistego czy rejestracji noworodka. 1 kwietnia dodano opcję, która ucieszy każdego właściciela nieruchomości (jeśli jeszcze jej nie mamy, trzeba zaktualizować aplikację).

Księgi wieczyste w telefonie to ogromna oszczędność czasu

Księga wieczysta to po prostu sądowa baza danych, która określa stan prawny każdego budynku, mieszkania czy działki. "Zawiera informacje o stanie prawnym nieruchomości (m.in. o jej właścicielach, hipotekach czy innych obciążeniach). Służy temu, żeby kupowanie i sprzedawanie nieruchomości było bezpieczne i pewne. W Polsce istnieje ponad 23 miliony ksiąg" – podaje na stronie Ministerstwo Cyfryzacji.

"Wdrażamy usługę ksiąg wieczystych w mObywatelu, która pozwala na szybki dostęp do danych o nieruchomościach na podstawie numeru PESEL, bez konieczności szukania numeru księgi" – przekazał wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.

Dodał również, że użytkownicy mogą zamawiać dokumenty bezpośrednio w aplikacji, co skraca czas oraz ogranicza formalności w sądzie. Nowe rozwiązanie zwalnia nas z pamiętania skomplikowanych ciągów cyfr. System sam odnajdzie nasze nieruchomości i wyświetli je w przejrzysty sposób w aplikacji mObywatel.

Aplikacja mObywatel pokaże wpisy w księgach wieczystych. Co dokładnie zobaczysz?

Po wejściu w odpowiednią zakładkę (nazywa się po prostu Księgi wieczyste) rządowa aplikacja zaprezentuje nam najważniejsze dane.

  • unikalny numer przypisany do księgi
  • typ posiadanej nieruchomości
  • nazwa jednostki sądowej prowadzącej rejestr
  • położenie lokalu lub działki
  • opcjonalnie termin zamknięcia akt

    • Na przeglądaniu się nie kończy. Aplikacja mObywatel pozwala załatwić urzędowe formalności od ręki bez fatygowania się do sądu. Umożliwia ona zamówienie niezbędnych pism (opcja Zamów dokument).

    Można zawnioskować o zwykły odpis, który potwierdza aktualny stan prawny. Możemy też wybrać odpis zupełny, zawierający pełną historię wpisów i wykreśleń. Łatwo wygenerujemy również wyciąg z wybranego działu albo zaświadczenie o zamknięciu księgi. Płatność zrealizujemy błyskawicznie kodem BLIK.

    Elektroniczne odpisy z ksiąg wieczystych zawsze pod ręką

    Proces pobierania urzędowych pism jest bardzo prosty. Gdy zapłacimy, system natychmiast przystępuje do działania. Czas oczekiwania wynosi maksymalnie kilka minut. O gotowym materiale poinformuje nas powiadomienie push na ekranie smartfona.

    Wygenerowane pliki pobierzemy w formacie PDF. Możemy je przekazać innej osobie za pomocą kodu QR. W usłudze opłacone pliki będą widoczne przez dwa lata. To udogodnienie ogromnie przyspiesza procedury podczas sprzedaży czy kupna mieszkania.