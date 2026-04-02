Bezpieczna Wielkanoc 2026. Co będzie kontrolować policja?

Wielkanocny weekend oznacza zwiększony ruch na polskich drogach, a wraz z nim zwiększoną liczbę policyjnych patroli. Rusza akcja Bezpieczna Wielkanoc 2026, w czasie której funkcjonariusze wykorzystają najnowsze, restrykcyjne przepisy. Co będą kontrolować?

Nadchodzący świąteczny, długi weekend będzie pierwszym większym testem zaostrzonych przepisów i taryfikatora mandatowego. Piraci drogowi zaczną tracić uprawnienia z zupełnie nowego powodu. Warto zdjąć nogę z gazu, bo wielkanocny mazurek na pewno nam nie ucieknie.

Bezpieczna Wielkanoc 2026. Rusza akcja policji

W Wielki Piątek, czyli 3 kwietnia zaczną się zmasowane wyjazdy w rodzinne strony. W związku z tym rusza ogólnopolska akcja policji Bezpieczna Wielkanoc 2026. Policja wydała komunikat, w którym zdradza, na będzie zwracać uwagę.

"Funkcjonariusze będą monitorować sytuację na drogach podejmując działania zmierzające do zapewnienia płynności ruchu oraz ograniczenia liczby zdarzeń drogowych" – przypomina policja. Lista zadań na patrolach jest konkretna:

wyłapywanie z ruchu osób po alkoholu lub narkotykach przeciwdziałanie szybkiej jeździe przez grupy Speed sprawdzanie obowiązku jazdy w zapiętych pasach bezpieczeństwa weryfikacja przewożenia najmłodszych w odpowiednich fotelikach ochrona pieszych oraz innych niechronionych uczestników ruchu

Utrata prawa jazdy za prędkość na nowych zasadach

Kierowcy z ciężką nogą szybko stracą prawko. Od 3 marca działa zasada, że utrata prawa jazdy za prędkość o ponad 50 km/h obowiązuje również poza obszarem zabudowanym. Mowa tu o drogach jednojezdniowych dwukierunkowych.

Z nowych obostrzeń wyłączono jedynie użytkowników autostrad i dwujezdniowych ekspresówek. Jeśli ktoś zdecyduje się wsiąść za kółko mimo obowiązującego zakazu (to 3 miesięcy kary) i zostanie złapany, czeka go dożywotnia utrata uprawnień.

Kolejna zmiana dotyczy kasowania punktów karnych na kursach w WORD. Od połowy tego nie będą mogli tego zrobić kierowcy, którzy stracili prawko popełniając jedno z listy 66 najcięższych wykroczeń. Czyli jakich?

"Jeśli wyprzedzasz na pasach, przejeżdżasz na czerwonym lub drastycznie łamiesz limity, twoje punkty zostaną z tobą przez pełne 12 miesięcy. Nie będzie można ich "odkupić" udziałem w pogadance z psychologiem. To sprawi, że limit punktów karnych stanie się realnym zagrożeniem nawet dla zawodowych kierowców" – pisał Adam Nowiński w naTemat.

Surowa kara za drift od 30 marca. Trudniej też wyzerować punkt karne

Kolejna rygorystyczna zmiana weszła niedługo przed świętami, bo 30 marca. Policja wlepia 1500 zł mandatu lub zabiera uprawnienia na 3 miesiące za driftowanie, ale i utratę przyczepności przynajmniej jednego koła.

Kara obejmuje zmotoryzowanych w sportowych autach, ale i na motocyklach czy motorowerach (za "bączki" i palenie gumy też można dostać mandat). Funkcjonariusze na szczęście potrafią odróżnić celowe popisy od niechcianego poślizgu.