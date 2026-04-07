Wiceprezydent USA J.D. Vance razem z żoną Ushą Vance polecieli na Węgry na kilka dni przed wyborami w tamtym kraju. Ujęcia z lotniska obiegły internet. Przywitał ich tam szef resortu spraw zagranicznych Peter Szijjarto. To on – jak się ostatnio wydało – opowiadał, co działo się na unijnych spotkaniach ludziom Putina.

O tym, że premier Węgier Viktor Orban może liczyć na poparcie z USA, wiadomo nie od dziś. Choćby na inauguracji Rady Pokoju Donald Trump nie szczędził pochlebstw w kierunku węgierskiego polityka.

– Premier Viktor Orbán z Węgier ma moje całkowite poparcie przed wyborami na Węgrzech. Nie wszystkim w Europie się to podoba. Wykonuje świetną robotę, jeżeli chodzi o migrację. Są kraje, które narobiły sobie przez nią problemy. Viktorze, masz moje pełne poparcie – deklarował.

Wiceprezydent USA już w Budapeszcie

Teraz na zaledwie kilka dni przed wyborami (zaplanowano je tam 12 kwietnia) wizytę na Węgrzech złożył wiceprezydent USA J.D. Vance z żoną. Spędzą tam w sumie dwa dni. 7 kwietnia tuż po wylądowaniu na lotnisku powitał ich serdecznie szef węgierskiego MSZ Peter Szijjarto.

– Ta wizyta wyraźnie pokazuje, że w relacjach amerykańsko-węgierskich nastał nowy złoty wiek – mówił szef węgierskiej dyplomacji. I wspominał, że przedstawiciele władz w Budapeszcie będą rozmawiali z amerykańskim wiceprezydentem o migracji, bezpieczeństwie globalnym oraz współpracy gospodarczej i energetycznej.

J.D. Vance zobaczył się też już z samym Orbanem. Na godzinę 17:00 zaplanowano ich wiec.

Szijjarto rozmawiał za plecami UE z Ławrowem

Dodajmy, że Szijjarto, który teraz tak serdecznie witał Amerykanina w Budapeszcie, jeszcze niedawno był w centrum głośnej afery. A zaczęło się od głośnego artykułu "Washington Post".

Gazeta ustaliła bowiem, że węgierski minister spraw zagranicznych miał regularnie informować Rosję o przebiegu unijnych rozmów. Mogliśmy przeczytać, że "Peter Szijjártó dzwonił do Ławrowa w przerwach między spotkaniami na forum Unii Europejskiej".

Momentalnie te doniesienia wywołały dyskusję na temat zasady lojalnej współpracy w ramach organizacji. W sprawie interweniowała nawet Komisja Europejska, która wezwała Węgrów do wyjaśnienia i uznała to za "niepokojące".

Choć węgierski rząd zaprzeczał tym doniesieniom, to zwrot nastąpił w poniedziałek wieczorem, gdy na jednej z konferencji prasowych Szijjárto sam się "wydał". Jak podał portal Euronews, polityk miał przyznać, że "regularnie kontaktuje się z Ławrowem podczas nieoficjalnych spotkań Unii Europejskiej poświęconych sprawom zagranicznym".

Szef MSZ Węgier przyznał się do rozmów z Ławrowem...

Szef węgierskiego MSZ tłumaczył to tym, że decyzje, które zapadają na spotkaniach państw UE, dotyczą dziedzin, które mają bezpośredni wpływ na "relacje jego kraju z partnerami spoza Unii". Chodziło m.in. o energetykę, przemysł motoryzacyjny i bezpieczeństwo.

– Rozmawiam nie tylko z rosyjskim ministrem spraw zagranicznych, ale także z naszymi partnerami z USA, Turcji, Izraela, Serbii i innych krajów przed posiedzeniami Rady Unii Europejskiej i po nich – mówił Szijjárto.