Już za parę dni poczujemy powiew ciepła (powyżej mapka dla 12 kwietnia), ale prawdziwa wiosna przyjdzie po weekendzie Fot. wxcharts.com

Przyjemne, kilkunastostopniowe temperatury gościły u nas przez chwilę i dały ogromną nadzieję na prawdziwą, wiosenną pogodę. Ostatnie dni z przenikliwymi wichurami i przymrozkami mocno nas jednak rozczarowały. Mamy na szczęście bardzo dobre informacje. Cieplej zrobi się szybciej niż nam się wydaje.

Pogoda podczas minionych świąt wielkanocnych pozostawiała wiele do życzenia. Już w niedzielny wieczór, 5 kwietnia, nad Polskę nadciągnęły burzowe chmury, a wraz z nimi zerwał się silny wiatr i deszcz. Poniedziałek okazał się pod tym względem jeszcze gorszy. Porywiste podmuchy sprawiały, że odczuwalna temperatura była znacznie niższa od tej na termometrach, choć tam i tak widać było zaledwie parę kresek.

Przymrozki w Polsce . IMGW wydaje nowe alerty

To niestety jeszcze nie koniec jesienno-zimowej aury. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej właśnie wydał ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia. Alerty przed chłodem objęły swoim zasięgiem niemal całą Polskę. Prawdopodobieństwo wystąpienia tego zjawiska synoptycy szacują aż na 80 proc.

"Miejscami prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -1°C, przy gruncie do -3°C" – alarmują eksperci w najnowszym komunikacie. Żółte powiadomienia zaczynają obowiązywać od godziny 22:00 w środę, 8 kwietnia, i potrwają do jutrzejszego poranka.

Kiedy nadejdzie zmiana pogody ? Eksperci uspokajają

Z uciążliwym chłodem musimy się przemęczyć jeszcze przez parę najbliższych dni. Końcówka obecnego tygodnia upłynie pod znakiem mocno jesiennych czy też lekko zimowych wartości na termometrach. Będzie to dla nas szczególnie dotkliwe w nocy i rano. Meteorolodzy mają już jednak doskonałe informacje na kolejne dni.

"Zaznacza się tendencja do zmiany warunków pogodowych w Polsce w kierunku cieplejszej i bardziej stabilnej aury" – zapowiadają eksperci z IMGW. Takie wnioski płyną z najnowszych modeli numerycznych (GFS) dla połowy obecnego miesiąca.

Synoptycy wyjaśniają, że "prognozowana zmiana związana jest z przejściem do cieplejszej adwekcji oraz możliwą dominacją układów wyżowych, co sprzyja stabilizacji pogody". Dobrze widać to też na załączonych mapkach: z niebieskawych przechodzą w zielone i na końcu w żółte odcienie, co zwiastuje oczywiście ocieplenie.

Prognoza pogody . 13 kwietnia wrócą wysokie temperatury w całej Polsce

Z map synoptycznych opublikowanych przez IMGW wynika, że przełom nastąpi zaraz po niedzieli. O ile w nadchodzący weekend na północy odnotujemy ledwie od 0 do 6 stopni, o tyle w poniedziałek, 13 kwietnia, na południowym zachodzie ociepli się aż do 17 stopni Celsjusza.

Fot. IMGW

Z kolei we wtorek 14 kwietnia słońce zapewni nam w ciągu dnia od 14 do 17 stopni w całej Polsce. Nadal trzeba będzie jednak uważać na rześkie wieczory i chłodne poranki (ale cieplejsze o kilka stopni w porównaniu z dzisiejszym). "W połowie miesiąca temperatura maksymalna może osiągać 15-20°C" – podają synoptycy z IMGW.