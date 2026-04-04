Jakie będzie lato 2026? Już w czerwcu można spodziewać się upałów Fot. praszkiewicz / Shutterstock

Czeka nas kolejne rekordowe lato. Pierwsza potężna fala upałów dopadnie nas już w czerwcu. Najnowsze prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej nie pozostawiają żadnych wątpliwości. Jeśli planujemy wtedy urlop w Polsce, to nie powinniśmy narzekać na brak słońca.

Każdego roku regularnie słyszymy o kolejnych rekordach temperatur. Nadchodzące wielkimi krokami lato bez wątpienia wpisze się w ten trend. Przewidywanie pogody w 100 proc. na tak długi okres co prawda jest niemożliwym zadaniem, ale IMGW minimalizuje to ryzyko błędu.

"Opracowując końcową prognozę miesięczną, IMGW-PIB wykorzystuje własne autorskie modele IMGW-Reg i IMGW-Bayes oraz wyniki modeli NOAA i ECMWF" – informują synoptycy. Najnowsza prognoza długoterminowa przygotowana tą metodą została obliczona niedawno, bo 9 marca.

Pogoda na kwiecień i maj 2026. Bez anomalii

Wczesna wiosna upłynie nam wręcz podręcznikowo. Zarówno kwiecień, jak i maj nie przyniosą żadnych rewolucji. W całej Polsce średnie temperatury oraz sumy opadów ostatecznie zmieszczą się w wieloletniej normie. Pomiary dla tego odniesienia obejmują odczyty zebrane w latach 1991-2020.

Prognoza długoterminowa na kwiecień 2026 Fot. IMGW

W kwietniu najcieplej zapowiada się na zachodzie oraz południowym zachodzie kraju. W Zielonej Górze czy Opolu termometry wskażą średnio w okolicach 10 stopni (pamiętajmy, że to zawsze jest temperatura w cieniu). Najchłodniej będzie natomiast w wyższych partiach gór. W Zakopanem ta wartość będzie wynosić ok. 6 stopni.

Z kolei maj przyniesie o wiele bardziej odczuwalne ocieplenie, ale wciąż obracać się będziemy w znanych granicach. Najwyższych średnich, rzędu niemal 15 stopni, możemy spodziewać się w Warszawie oraz we Wrocławiu. Jeśli wziąć pod uwagę prognozowane opady deszczu, to wiosenne parasole przydadzą się najbardziej na południu. Zakopane tradycyjnie już zanotuje najwyższe sumy w skali naszego kraju.

Prognoza długoterminowa na maj 2026 Fot. IMGW-PIB

Czerwiec 2026 przyniesie uderzenie gorąca

Prawdziwe lato odczujemy znacznie wcześniej niż zwykle. Udostępnione przez ekspertów mapy świecą się na czerwono we wszystkich zakątkach Polski. Nadchodzący czerwiec 2026 będzie u nas pełen temperatur powyżej wieloletniej normy. Jak to jest liczone?

"Średnią miesięczną temperaturę powietrza/miesięczną sumę opadów atmosferycznych dla danego miesiąca prognozuje się w odniesieniu do normy wieloletniej przyjmowanej za okres 1991-2020 " – wyjaśnia IMGW.

Następnie "wartości średniej miesięcznej temperatury/miesięcznej sumy opadów z tego 30-letniego okresu sortuje się od najniższej do najwyższej, 10 najniższych wartości wyznacza średnią temperaturę/sumę opadów w klasie 'poniżej normy', 10 środkowych 'w normie', a 10 najwyższych 'powyżej normy'".

Prognoza długoterminowa na czerwiec 2026 Fot. IMGW-PIB

Wyjątkowo gorące powietrze będzie nad całym Mazowszem, Wielkopolską oraz Dolnym Śląskiem. W tych rejonach normy wynoszą ok. 18 stopni w ujęciu całodobowym, a prognozy zakładają wyższe liczby. Nie można jednak na razie powiedzieć, że nawiedzi nas przy tym zupełna susza. Hydrolodzy prognozują, że opady będą występować "w normie" (wieloletniej) we wszystkich województwach.

Długoterminowa prognoza pogody na lipiec

Po dość ekstremalnych, czerwcowych temperaturach wejdziemy w o wiele bardziej standardowy lipiec. Pogoda będzie wpisywać się w ramy z ostatnich dekad, zarówno pod względem odczuwalnego ciepła, jak i deszczu.

Długoterminowa prognoza pogody na lipiec 2026 Fot. IMGW-PIB