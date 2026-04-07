Jakie lato 2026? Nadchodzą anomalie temperaturowe Fot. Unsplash.com / @truvati

Właśnie teraz, gdy większość z nas zaczyna planować upragnione urlopy i szukać biletów lotniczych w ciepłe kraje, amerykańscy meteorolodzy publikują mapy, które mogą wywrócić nasze wakacyjne plany do góry nogami. Jeśli wierzyć najnowszym wyliczeniom, pogoda tego lata zaserwuje nam ciekawy scenariusz.

Wakacyjne rozczarowanie na Południu?

Tradycyjne kierunki letnich wczasów, takie jak Hiszpania, Portugalia, Włochy, Grecja czy Turcja, mogą w tym roku zawieść poszukiwaczy bezchmurnego nieba. Amerykański model długoterminowy wskazuje na wyjątkowo deszczowe i burzowe lato w basenie Morza Śródziemnego i Czarnego.

Zamiast pory suchej turyści mogą zderzyć się z gwałtownymi ulewami, a nawet ryzykiem lokalnych podtopień. Co gorsza, wysokie temperatury w połączeniu z opadami stworzą nieprzyjemną, duszną aurę. Słońce znacznie częściej niż zazwyczaj będzie przegrywać walkę z gęstym zachmurzeniem, co dla wielu planujących wypoczynek na plaży może być sporym zaskoczeniem.

Polska w "pomarańczowej strefie". Rekordy są zagrożone

Zupełnie inne wieści płyną z analiz dla Europy Środkowej. Polska znalazła się w samym centrum "pomarańczowej anomalii". Eksperci sugerują, że nadchodzące miesiące – maj, czerwiec, lipiec i sierpień – mogą przynieść średnie temperatury znacznie wyższe od normy wieloletniej z lat 1991-2020 – mowa o odchyleniu rzędu 1 do 1,5 stopnia Celsjusza.

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że wakacje 2026 mogą przebić swoimi temperaturami dotychczasowych rekordzistów gorąca. Jeżeli te prognozy się zmaterializują, już maj przywita nas letnią aurą, a kolejne miesiące znów, tak jak w poprzednich latach, zmuszą służby do regularnego wydawania alertów przed ekstremalnymi upałami.

Mechanizm "atmosferycznego pieca"

Dlaczego ma być aż tak gorąco? Wyliczenia wskazują na powstanie silnej anomalii ciśnienia nad naszą częścią kontynentu. Nad Polską i sąsiednimi krajami mają stacjonować potężne układy wysokiego ciśnienia. Zadziałają one jak tarcza, która zablokuje napływ rześkiego i wilgotnego powietrza znad Atlantyku.

Zamiast chłodu z zachodu, wyże te zaczną zasysać zwrotnikowe masy powietrza z południa oraz suche, kontynentalne żary ze wschodu. Mała ilość chmur dodatkowo spotęguje nagrzewanie się ziemi, zamieniając naszą szerokość geograficzną w prawdziwy poligon pogodowy. Bez klimatyzacji czy wydajnej wentylacji przetrwanie tych fal upałów w domach i biurach może być nie lada wyzwaniem.

Ważne zastrzeżenie: Natura nie zawsze słucha modeli

Warto pamiętać, że prognozy długoterminowe, oparte na modelach takich jak CFSv2 czy sezonowe wyliczenia IMGW, obarczone są pewnym ryzykiem błędu. Pogoda jest układem dynamicznym i dane z tak dużym wyprzedzeniem należy traktować jako wskazanie trendu, a nie pewny scenariusz.