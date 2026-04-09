Koszt budowy domu (i nie tylko) wzrasta. Wszystko przez zawirowanie na Bliskim Wschodzie

Wojna na Bliskim Wschodzie zwiększyła nie tylko koszty tankowania, ale i ceny materiałów budowlanych. A sytuacja już się stabilizowała w tym roku po ciągłych wzrostach... Które surowce teraz podrożały najbardziej i dlaczego?

Donald Trump nagle ogłosił rozejm z Iranem, ale trudno określić, czy ten kruchy pokój na Bliskim Wschodzie będzie długotrwały. Wielką niewiadomą pozostaje również to, czy ceny materiałów budowlanych spadną do wcześniejszych poziomów.

Jeszcze w marcu pisaliśmy o tym, ile kosztuje budowa nowego domu, ale stawki były z początku 2026 roku. Optymistyczne dane więc nie uwzględniały zamieszania, jakie wywołały Stany Zjednoczone i Izrael na światowych rynkach. Odbiło się to m.in. na budowlance.

Koszt budowy domu w 2026 r. wzrasta przez wojnę na Bliskim Wschodzie

Początek roku przyniósł stabilizację cen materiałów budowlanych, energii, a także przewidywalne koszty transportu i uporządkowane łańcuchy dostaw – zauważa portal RynekPierwotny.pl.

Atak USA i Izraela na Iran, który spowodowała m.in. zamknięcie tak ważnej dla światowego rynku ropy Cieśniny Ormuz, wszystko jednak zrujnował. W marcu ceny paliw poszły w górę i wpłynęły na koszty transportu i produkcji materiałów budowlanych.

"W niektórych segmentach ceny rosną skokowo, oferty obowiązują zaledwie kilka godzin, a wykonawcy zaczynają mieć problem z dostępnością kluczowych materiałów" – czytamy w raporcie autorstwa Jarosława Jędrzyńskiego.

Ceny materiałów budowlanych biją rekordy. Najbardziej podrożał styropian

Portal RynekPierwotny.pl podaje, że prawdziwym rekordzistą marcowych podwyżek okazał się styropian. Dlaczego podrożał aż tyle i co jeszcze oberwało rykoszetem?

Styropian zanotował wzrosty o kilkadziesiąt, a nawet ponad 100 proc . Nie jest to zaskoczeniem, bo powstaje z ropy naftowej. Stal i konstrukcje metalowe również mocno podrożały. Wytwarzanie tych elementów pożera potężne ilości energii, a do tego wydłużył się (czytaj: był droższy) transport morski omijający Cieśninę Ormuz. Cement i beton też poszły w górę, bo to również materiały energochłonne w produkcji, więc rosnące rachunki za paliwa od razu znalazły odzwierciedlenie w cenach. Chemia budowlana i prefabrykaty padły ofiarą rynkowego efektu domina. Ten skok został napędzony ogólnym wzrostem kosztów surowców i droższym transportem.

Zaburzenia logistyczne w okolicach Zatoki Perskiej sprawiły, że handlowcy wycofywali się także z gwarantowania stałych stawek dla kupujących w momencie zamówienia. Oferty dotyczyły też godzin, a nie dni, więc inwestorzy musieli podejmować szybkie i nie do końca przemyślane decyzje.

Co dalej z budowlanką? Wszystko zależy od polityków

Przyszłość placów budowy w Polsce pozostaje zagadką. Nawet jeśli najbliższe rynkowe raporty grupy PSB pokażą chwilowe uspokojenie, to będą one opisywały historię sprzed kryzysu.

"To, czy obecna presja kosztowa – obejmująca już zarówno materiały izolacyjne, jak i konstrukcyjne – przełoży się na trwały wzrost cen, będzie zależeć przede wszystkim od dalszego przebiegu konfliktu na Bliskim Wschodzie, poziomu cen energii i surowców oraz reakcji globalnych łańcuchów dostaw" – podsumowuje Jarosław Jędrzyński z portalu RynekPierwotny.pl.