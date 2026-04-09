Sieć Carrefour pilnie wycofuje ze sprzedaży dwa wadliwe modele frytkownic beztłuszczowych zwanych też air fryerami. Zagrożenie jest bardzo poważne, ponieważ jedno z tych urządzeń grozi porażeniem prądem. Co powinni zrobić klienci i w jaki sposób szybko odzyskać gotówkę?
Air fryer to bez wątpienia jeden z najmodniejszych i najbardziej pożądanych gadżetów kuchennych ostatnich lat. Sklepowe półki pękają w szwach od kompaktowych sprzętów ułatwiających pieczenie i gotowanie. Boom sprawia niestety, że do sprzedaży trafiają również urządzenia niedopracowane, które mogą zagrażać domownikom. Doskonałym przykładem są frytkownice sprzedawane w Carrefourze.
Wycofanie z rynku niebezpiecznych frytkownic z Carrefour
Francuska sieć wydała na swojej stronie dwa alerty dotyczące dwóch osobnych modeli. Poniżej prezentujemy pełną specyfikację, aby każdy mógł od razu sprawdzić posiadany w domu sprzęt.
Pierwszy niebezpieczny produkt to:
Drugi trefny sprzęt to:
Usterki grożące przypaleniem żywności i porażeniem prądem
Awarie w wymienionych partiach towaru są naprawdę groźne. W tym większym urządzeniu od marki własnej francuskiego sklepu (pierwszy wyżej) wykryto niepokojące wady fabryczne.
"Informujemy o wycofaniu ze sprzedaży poniższego produktu ze względu na ryzyko przegrzania się, które może prowadzić do jego uszkodzenia oraz zanieczyszczenia przygotowywanej żywności" – podaje przedstawiciel dystrybutora w komunikacie z 7 kwietnia 2026 roku.
Jeszcze gorzej prezentuje się sytuacja z mniejszym wariantem od firmy Symex. W tym sprzęcie niedopracowanie konstrukcyjne może mieć niezwykle tragiczne skutki dla zdrowia użytkowników.
"Informujemy o wycofaniu ze sprzedaży poniższego produktu ze względów bezpieczeństwa i ryzyko porażenia prądem elektrycznym" – ostrzega centrala firmy w osobnym alercie, opublikowanym wcześniej, bo 13 marca 2026 roku.
Odzyskaj pełen zwrot pieniędzy za wadliwe urządzenia
Kupiłeś jeden z tych modeli? Centrala Carrefoura apeluje do nabywców o całkowite zaprzestanie korzystania z wymienionych urządzeń i oddanie ich do dowolnego punktu sieci.
Zwracając wadliwy sprzęt, otrzymasz pełen zwrot pieniędzy. Trzeba jednak się spieszyć: zwroty za niebezpieczny model marki Symex przyjmowane są wyłącznie do 12 czerwca 2026 roku włącznie. Ten drugi nie ma takiego terminu.
Jeśli potrzebujesz dalszych wskazówek, firma uruchomiła dla konsumentów bezpośredni kontakt. Szczegółowe instrukcje zdobędziesz, dzwoniąc pod numer telefonu 600 440 164 lub wysyłając e-mail bezpośrednio pod adres kontakt@carrefour.pl.