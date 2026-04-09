Air fryery z Carrefoura wycofane ze sprzedaży. Co jest z nimi nie tak? Fot. rafa jodar / Shutterstock (zdj. poglądowe)

Sieć Carrefour pilnie wycofuje ze sprzedaży dwa wadliwe modele frytkownic beztłuszczowych zwanych też air fryerami. Zagrożenie jest bardzo poważne, ponieważ jedno z tych urządzeń grozi porażeniem prądem. Co powinni zrobić klienci i w jaki sposób szybko odzyskać gotówkę?

Air fryer to bez wątpienia jeden z najmodniejszych i najbardziej pożądanych gadżetów kuchennych ostatnich lat. Sklepowe półki pękają w szwach od kompaktowych sprzętów ułatwiających pieczenie i gotowanie. Boom sprawia niestety, że do sprzedaży trafiają również urządzenia niedopracowane, które mogą zagrażać domownikom. Doskonałym przykładem są frytkownice sprzedawane w Carrefourze.

Wycofanie z rynku niebezpiecznych frytkownic z Carrefour

Francuska sieć wydała na swojej stronie dwa alerty dotyczące dwóch osobnych modeli. Poniżej prezentujemy pełną specyfikację, aby każdy mógł od razu sprawdzić posiadany w domu sprzęt.

Pierwszy niebezpieczny produkt to:

Nazwa: AIR FRYER 10L CARREFOUR HOME Model: HAF10LDU1700-25 Kod kreskowy: 3616959381496

Drugi trefny sprzęt to:

Nazwa: AIR FRYER 6.5L SYMEX Model: SYM 6766 Kod kreskowy: 5412479036766

Usterki grożące przypaleniem żywności i porażeniem prądem

Awarie w wymienionych partiach towaru są naprawdę groźne. W tym większym urządzeniu od marki własnej francuskiego sklepu (pierwszy wyżej) wykryto niepokojące wady fabryczne.

"Informujemy o wycofaniu ze sprzedaży poniższego produktu ze względu na ryzyko przegrzania się, które może prowadzić do jego uszkodzenia oraz zanieczyszczenia przygotowywanej żywności" – podaje przedstawiciel dystrybutora w komunikacie z 7 kwietnia 2026 roku.

Jeszcze gorzej prezentuje się sytuacja z mniejszym wariantem od firmy Symex. W tym sprzęcie niedopracowanie konstrukcyjne może mieć niezwykle tragiczne skutki dla zdrowia użytkowników.

"Informujemy o wycofaniu ze sprzedaży poniższego produktu ze względów bezpieczeństwa i ryzyko porażenia prądem elektrycznym" – ostrzega centrala firmy w osobnym alercie, opublikowanym wcześniej, bo 13 marca 2026 roku.

Odzyskaj pełen zwrot pieniędzy za wadliwe urządzenia

Kupiłeś jeden z tych modeli? Centrala Carrefoura apeluje do nabywców o całkowite zaprzestanie korzystania z wymienionych urządzeń i oddanie ich do dowolnego punktu sieci.

Zwracając wadliwy sprzęt, otrzymasz pełen zwrot pieniędzy. Trzeba jednak się spieszyć: zwroty za niebezpieczny model marki Symex przyjmowane są wyłącznie do 12 czerwca 2026 roku włącznie. Ten drugi nie ma takiego terminu.