30 kwietnia mija ważny termin w 800+. ZUS apeluje do rodziców o szybkie działanie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych apeluje do rodziców i opiekunów, aby nie zwlekali z wnioskami o 800+. Jeśli chcesz uniknąć przerwy w przelewach na dziecko, wyślij dokumenty na kolejny rok rozliczeniowy już teraz. Co się stanie, gdy przegapimy termin?

ZUS poinformował, że do tej pory wpłynęło już niemal 3 mln zgłoszeń na okres świadczeniowy 2026/2027. Obejmują one wsparciem ponad 4,3 mln dzieci (co przekłada się na gigantyczną kwotę ponad 3,4 mld zł wypłacanych każdego miesiąca). Zbliżający się wielkimi krokami koniec kwietnia to ważna data w kalendarzu każdego rodzica.

Ciągłość świadczenia 800 plus. Termin mija 30 kwietnia

Ciągłość wypłaty 800 plus zależy od tego, kiedy wyślesz formularz. ZUS opublikował na X komunikat, który zachęca rodziców do szybkiego działania. "Chcesz zapewnić sobie ciągłość wypłaty 800+? Prześlij wniosek o świadczenie do końca kwietnia" – czytamy we wpisie zamieszczonym przez ZUS.

Zachowanie tej daty gwarantuje, że przelew z pieniędzmi na czerwiec dotrze na twoje konto bez żadnych opóźnień. Jeśli dokumenty wyślesz dopiero w maju, to w takiej sytuacji wypłata 800 plus nastąpi dopiero w lipcu.

Na szczęście nie stracimy tych pieniędzy. System uwzględni odpowiednie wyrównanie za poprzedni miesiąc, więc ostateczny bilans wyjdzie i tak na zero. Po prostu będziemy mieć jeden miesiąc bez świadczenia.

Wniosek o 800 plus na sezon 2026/2027. Nie ma co czekać

Świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 800+ nie jest przyznawane raz na zawsze z urzędu. To pomoc całkowicie dobrowolna (jeśli ktoś nie chce, nie musi przyjmować pieniędzy), dlatego o środki na utrzymanie dzieci trzeba prosić systematycznie, każdego roku.

Co więcej, program nie funkcjonuje w oparciu o standardowy rok kalendarzowy. Urzędnicy operują pojęciem okresu świadczeniowego, który zawsze startuje 1 czerwca, a kończy się 31 maja kolejnego roku.

Przegapienie kwietniowego terminu nie oznacza bezpowrotnej utraty pieniędzy, ale wiąże się z czekaniem. Złożenie pisma dopiero w wakacje będzie skutkować brakiem wyrównań. Poniżej wyjaśnienie najważniejszych "okienek" ze strony ZUS.

od 1 lutego do 30 kwietnia – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie w terminie do 30 czerwca, od 1 do 31 maja – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec - w terminie do 31 lipca, od 1 do 30 czerwca - ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec - w terminie do 31 sierpnia, od 1 do 31 lipca – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem jedynie od lipca - w terminie do 30 września, od 1 do 31 sierpnia – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie, z wyrównaniem jedynie od sierpnia - w terminie do 31 października.

Gdzie złożyć wniosek o 800 plus?

Wszystko załatwimy online. Nie trzeba wysyłać papierowych wniosków, a nawet nie ma takiej możliwości. Urząd przyjmuje zgłoszenia od matek, ojców, opiekunów prawnych i faktycznych, a także osób prowadzących pieczę zastępczą wyłącznie drogą elektroniczną.

Swoje wnioski o 800 plus wyślesz, korzystając z kilku darmowych platform. Wystarczy wybrać jedną z poniższych opcji:

aplikacja mobilna mZUS, portal eZUS, portal rządowy Emp@tia, systemy bankowości elektronicznej twojego banku.

Podstawowym dokumentem dla większości rodziców jest po prostu sam wniosek (resztę urzędnicy sprawdzą w systemie). Sytuacja wygląda nieco inaczej, gdy sprawą zajmują się na przykład opiekunowie prawni czy osoby z pieczy zastępczej. W ich przypadku system będzie wymagał elektronicznego załączenia dodatkowych zaświadczeń z sądu lub od organizatora pieczy.