Robert Lewandowski w poruszającym wpisie pożegnał trenera Jacka Magierę

Polska piłka nożna w piątek pogrążyła się w żałobie po nagłej i niespodziewanej śmierci trenera Jacka Magiery. Kondolencje i reakcje płyną z każdej strony. Szkoleniowca żegnają też reprezentanci Polski. Poruszający wpis opublikował m.in. kapitan naszej drużyny Robert Lewandowski.

REKLAMA

Jacek Magiera zmarł w piątek w wieku 49 lat. Świat futbolu jest w wielkim szoku, ponieważ nic nie zapowiadało tragedii. Magiera przed laty był utytułowanym piłkarzem, a po zakończonej karierze trenerem oraz działaczem sportowym. W ostatnich miesiącach był asystentem Jana Urbana i pełnił funkcję drugiego trenera w reprezentacji Polski.

Komunikat o śmierci trenera Jacka Magiery przekazał Polski Związek Piłki Nożnej. Świat futbolu stanął w miejscu w obliczu tej tragicznej informacji. Na śmierć uznanego szkoleniowca zareagowali piłkarze, kluby piłkarskie – nie tylko te, z którymi Magiera miał styczność, a także działacze sportowi.

REKLAMA

Poruszające wpisy zamieścili w mediach społecznościowych także reprezentanci Polski, w tym Matty Cash czy Tomasz Kędziora. Drugiego trenera drużyny narodowej pożegnał też Robert Lewandowski.

"Trenerze, nie tak miało być… Wyrazy współczucia dla rodziny i najbliższych" – napisał kapitan polskiej reprezentacji na X i dołączył do wpisu wspólne zdjęcie z Jackiem Magierą podczas jednego z treningów.

Z medialnych doniesień wynika, że trener zasłabł podczas piątkowego porannego biegania. Mimo natychmiastowej reakcji i błyskawicznym przewiezieniu do Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu lekarzom nie udało się uratować jego życia.