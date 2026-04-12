J.D. Vance opuścił Pakistan po rozmowach pokojowych USA z Iranem, które nie przyniosły żadnego porozumienia Fot. Shutterstock

Na linii Stany Zjednoczone-Iran bez zmian. Wiceprezydent USA J.D. Vance przekazał Amerykanom złą wiadomość. Jak sam podkreślił, jest ona znacznie gorsza dla Irańczyków. Jeszcze raz przypomniał, jakie są najważniejsze żądania jego kraju.

REKLAMA

W niedzielę (12 kwietnia) J.D. Vance wziął udział w konferencji prasowej w Istamabadzie, stolicy Pakistanu, podczas której wyjaśnił, na czym stanęły pokojowe rozmowy między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Wiceprezydent USA gorzko podsumował trwające 21 godzin negocjacje, mówiąc, że Irańczycy postanowili nie zaakceptować przedstawionych im warunków.

J.D. Vance o pokojowych rozmowach między USA a Iranem. Nie osiągnięto porozumienia

Zdaniem J.D. Vance'a negocjacje nie przyniosły żadnych owocnych rezultatów. Amerykański polityk podkreślił, że USA zaprezentowało Iranowi "ostateczną i najlepszą ofertę" z możliwych. – Zła wiadomość jest taka, że ​​nie osiągnęliśmy porozumienia. Sądzę, że to o wiele gorsza wiadomość dla Iranu niż dla USA – stwierdził przed opuszczeniem Pakistanu.

REKLAMA

Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych zasugerował, że propozycja rządu Donalda Trumpa nadal pozostaje otwarta. – Wychodzimy stąd z bardzo prostą propozycją. (...) Zobaczymy, czy Irańczycy ją zaakceptują – oznajmił, podkreślając, że Stanom Zjednoczonym zależy przede wszystkim na deklaracji ze strony Iranu, że nie będzie dążyć do posiadania broni nuklearnej.

Jak cytuje arabska stacja telewizyjna Al-Jazeera, ministerstwo spraw zagranicznych Iranu oświadczyło, że obie strony zgodziły się w wielu kwestiach poruszanych w trakcie negocjacji pokojowych. Resort miał zaznaczyć, iż to "nic dziwnego, że nie udało się osiągnąć porozumienia z dnia na dzień".

REKLAMA

– Wracamy więc do Stanów Zjednoczonych, nie osiągnąwszy porozumienia. Jasno określiliśmy, jakie są nasze granice – podsumował gorzko Vance.

Dalsza częsć artykułu poniżej.

Irańska agencja informacyjna Tasnim zwróciła uwagę, że żądania USA, która były "nadmierne", miały utrudniać osiągnięcie pokoju. Waszyngton i Teheran nie potwierdziły, jaki będzie finalny efekt 14-dniowego zawieszenia broni, na które USA i Iran zgodziły się razem z Izraelem w nocy z 7 na 8 kwietnia bieżącego roku. Dodajmy, że rozmowy w Islamabadzie były pierwszym bezpośrednim spotkaniem przedstawicieli USA i Iranu od ponad dekady.

REKLAMA

