Tusk pokazał wyniki najnowszego sondażu. Czarnek wyśmiał go w nocnym wpisie Fot. Shutterstock / X / Prawo i Sprawiedliwość; montaż: naTemat.pl

Kampania przed wyborami parlamentarnymi w Polsce jeszcze nie wystartowała, ale między politykami już wyraźnie iskrzy. PiS chce kroczyć po zwycięstwo z Przemysławem Czarnkiem na czele. To właśnie on w nocy postanowił wyśmiać najnowszy wpis Donalda Tuska.

Prawo i Sprawiedliwość postawiło wszystko na jedną kartę. Ich kandydatem na premiera po ewentualnej wygranej w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych będzie Przemysław Czarnek. Na razie jednak partia Kaczyńskiego jest daleka od zwycięstwa, co pokazał najnowszy sondaż opublikowany przez Donalda Tuska.

Donald Tusk pokazuje rekordową przewagę w sondażach

W piątkowe popołudnie premier Donald Tusk udostępnił na swoim profilu na X wpis z najnowszymi wynikami sondażu. Badanie przeprowadzone przez Opinia24 wyraźnie wskazuje, że Koalicja Obywatelska buduje przewagę nad politycznymi konkurentami.

KO wg tego sondażu cieszy się poparciem 37,5 proc. wyborców. Drugie Prawo i Sprawiedliwość przekonało 23,5 proc. uczestników badania. Dalej z wynikiem 13,6 proc. znalazła się Konfederacja, a czołową piątkę uzupełniają jeszcze Lewica (7,4 proc.) i Konfederacja Korony Polskiej (7 proc.). Tuż pod progiem wyborczym z wynikiem 4,9 proc. jest Razem, a dalej znalazły się Polska 2050 (3,3 proc.) i Polskie Stronnictwo Ludowe (2 proc.). Dodajmy, że wyniki udostępnione przez szefa rządu na X różnią się od tych, które na swoim profilu udostępniła Opinia24.

Premier wyniki te podsumował w bardzo krótki sposób. "Tak dużej różnicy jeszcze nie było!" – zaznaczył. I rzeczywiście, patrząc na kolejne badania, poparcie dla Koalicji Obywatelskiej rośnie, co mimo wszystko musi denerwować Prawo i Sprawiedliwość. Być może stąd nocna zaczepka Przemysława Czarnka.

Przemysław Czarnek wyśmiał wpis Donalda Tuska

Prawo i Sprawiedliwość nie od razu zareagowało na dane udostępnione przez premiera. Dopiero po godzinie 23:00 w piątek na szyderczy komentarz zdecydował się Przemysław Czarnek. "Good luck, go on. W 2014 i 2015 też tak drukowaliście" – napisał kandydat PiS na premiera, dodając emotki ze śmiejącymi się buźkami.

Z drugiej jednak strony warto pamiętać, że w 2023 roku to PiS było liderem sondaży i było pewne wygranej. Ostatecznie rzeczywiście mieli najwięcej głosów, ale nie udało im się zdobyć większości ani nawiązać koalicji z innymi ugrupowaniami. Stąd stracili władzę i od tego momentu ich poparcie zdecydowanie spadło.