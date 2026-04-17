Promocja na kawę Dallmayr w Biedronce. Dawno nie była tak tania Fot. Stefan_Sutka / Shutterstock

Biedronka odpala jednodniową promocję na kawę cenionej niemieckiej marki. Okazja zacznie się już jutro, czyli w sobotę. Cena będzie na tyle niska, że klienci ruszą do sklepów od samego świtu.

REKLAMA

Kawa kosztuje nas ostatnio coraz więcej. Zdrożała na światowych rynkach, dlatego też kawosze ciągle poszukają dobrych ofert. Jutrzejsza akcja portugalskiego dyskontu to świetna okazja na uzupełnienie domowych zapasów. Pozwoli kupić kilogram w cenie, jakiej nie widzieliśmy od lat.

Kawa Dallmayr 1+1 gratis w Biedronce. Mniej niż 50 zł za kilogram

Zasady sobotniej okazji na półkilogramową kawę Dallmayr są dobrze nam znane. Sieć proponuje popularny format promocji wielosztukowej, czyli 1+1 gratis. Oznacza to, że przy zakupie dwóch opakowań, za drugie nie zapłacimy ani grosza.

REKLAMA

Klienci mogą wybierać spośród wersji ziarnistej Classic oraz mielonej Classic Intense i oba te warianty można ze sobą dowolnie mieszać przy kasie. Są też limity, bo na jedno konto (trzeba zeskanować kartę lub apkę Biedronki) możemy kupić maksymalnie cztery sztuki, z czego dokładnie dwie otrzymamy za darmo.

Regularna cena jednego opakowania tej kawy wynosi 44,99 zł. Właśnie tyle zapłacimy przy kasie, zabierając do domu łącznie kilogram produktu. Zgarnięcie dobrej jakości kawy za niespełna 50 złotych za kilogram to obecnie ogromna rzadkość.

Fot. Gazetka Biedronki

Darmowe produkty i wielkie obniżki. Co jeszcze oferują promocje w Biedronce ?

Kawa to nie jedyny gratis, który będzie dziś (17 kwietnia) lub jutro w Biedronce. Gazetka promocyjna sieci pęka w szwach od podobnych akcji. Oto najciekawsze oferty, które podratują domowy budżet:

REKLAMA

Mleko UHT 3,2 proc. Mleczna Dolina – w promocji 6+6 gratis z kartą lub aplikacją (limit to 12 sztuk dziennie). Schab wieprzowy Kraina Mięs – 7,99 zł za kilogram przy zakupie z aplikacją (zniżka 52 proc., limit to 5 kg). Praliny Raffaello 150 g – akcja 1+1 gratis tylko w sobotę (limit wynosi 4 sztuki na kartę). Truskawki 500 g – w ofercie 1+1 gratis, do zdobycia za 6,49 zł za jedno opakowanie. Pieluchomajtki Dada Pants Extra Care – drugi, tańszy produkt za 5 zł, przy zakupie można dowolnie mieszać rozmiary (limit to dwa opakowania). Ogórek szklarniowy na wagę – 6,99 zł za kilogram (aż 58 proc. taniej). Cukier biały – specjalna obniżka (1,49 zł) przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Bułki do hamburgerów i hot dogów – 1+1 gratis, warianty pieczywa można dowolnie mieszać (limit to dwie sztuki na kartę). Ser Camembert Turek 120 g – promocja 1+1 gratis ważna w sobotę (limit to cztery sztuki na kartę). Kapsułki Finish Quantum AIO 46 sztuk – akcja 1+1 gratis z kartą na wybrane opakowania.

REKLAMA

Wojna cenowa Lidla i Biedronki . Masło bije kolejne rekordy

Walka o klienta między największymi konkurentami trwa w najlepsze. Ostatnio hitem stało się masło, którego cena nieustannie spada. W naTemat pisaliśmy wczoraj, że niemiecka sieć przebiła kolejną barierę. Klienci mogą teraz kupić ten produkt za jedyne 95 groszy za kostkę. Regularna cena wynosi 4,99 zł.

Należy aktywować kupon w aplikacji, a następnie włożyć do koszyka dokładnie trzy sztuki. Zniżka naliczy się automatycznie. Biedronka nie pozostaje dłużna, ale ma nieco zasady. Do końca kwietnia ma promocję ma promocję na masło za 99 groszy.