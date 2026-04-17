Wyniki nowego sondażu bardzo niekorzystne dla PiS. Chyba nie taki miał być "efekt Czarnka".

Spłynęły najnowsze wyniki sondażu poparcia dla partii politycznych, które przeprowadziła pracownia CBOS. Prawo i Sprawiedliwość może mieć powody do obaw. Ich wynik spadł poniżej 20 proc. Chyba nie taki miał być efekt wyboru Przemysława Czarnka na kandydata na premiera z tej formacji.

REKLAMA

Pracownia CBOS zapytała Polki i Polaków, na którą partię oddaliby swój głos, gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę. Wyniki wskazują, że największym poparciem cieszy się Koalicja Obywatelska. Partia Donalda Tuska w tym badaniu zdobyła 32 proc. głosów, o 2,8 pkt proc. więcej niż w badaniu z marca.

Wynik PiS powinien zapalić czerwoną lampkę władzom partii

Największą klęskę poniosło jednak Prawo i Sprawiedliwość. Choć w sondażach innych pracowni partia Jarosława Kaczyńskiego raczej nie spada poniżej 20 proc., to tutaj zdobyła zaledwie 18,2 proc. To wynik niższy o 2,9 pkt proc. od ostatniego badania.

REKLAMA

Dla władz partii na Nowogrodzkiej powinien to być jasny sygnał. Ostatnio PiS ogłosiło kandydata na premiera. Został nim Przemysław Czarnek. Były minister edukacji ruszył na spotkania z wyborcami i już na samym początku zdążył uderzyć w Ukraińców, społeczność LGBTQ+, Unię Europejską, rząd i wymienić "normalnych Polaków". Widać było gołym okiem, że partia zaostrzyła swoją narrację. To jednak nie idzie jej na dobre, co pokazał najnowszy sondaż.

Za wynikiem PiS uplasowała się Konfederacja z 13 proc. głosów (więcej o 1,9 pkt proc. niż ostatnio). Z kolei Konfederacja Korony Polskiej z poparciem na poziomie 8,7 proc. zaliczyła spadek, bo wcześniej mogła liczyć na 11 proc.

REKLAMA

Do Sejmu weszłaby jeszcze Lewica z wynikiem 5,8 proc. poparcia. Na granicy progu wyborczego znalazła się partia Razem – zdobyła 4,9 proc. (wzrost o 1,1 pkt proc.). Z miejscami w Sejmie musieliby się pożegnać politycy PSL, bowiem w nowym sondażu ta partia zdobyła 3 proc. głosów. Najgorszy wynik miała Polska 2050, bo tylko 0,7 proc.

Do pełnych 100 proc. brakowało jeszcze 0,2 proc. badanych, którzy wskazali, że nie zagłosowaliby na żadną z tych partii, a 10,8 proc. wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć".

Kaczyński źle wybrał? Inny sondaż miażdżący dla Czarnka

To nie pierwszy sondaż, który może zapalić u władz PiS czerwoną lampkę. Ostatnio pisaliśmy w naTemat o tym, że pojawiły się wyniki badań (United Surveys dla WP), w których oceniono wybór Czarnka na kandydata na premiera z tego ugrupowania.

REKLAMA

Aż 58,3 proc. ankietowanych oceniło ten wybór źle, z czego 41 proc. respondentów "zdecydowanie źle". Niespełna co czwarty badany (dokładnie 23,7 proc.) miał pozytywne podejście do tej decyzji. Natomiast odpowiedź "zdecydowanie dobrze" wybrało zaledwie 10,6 proc. osób.

Uwagę zwracały też odpowiedzi wyborców poszczególnych partii. Wyszło z nich, że zwolennicy Konfederacji w znacznej większości (aż 83 proc.) też są załamani decyzją Kaczyńskiego w sprawie Czarnka.