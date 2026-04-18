Nowy przewoźnik zabierze nas do nieodkrytego państwa w Afryce Fot. hamdi bendali/Shutterstock

Nowe połączenia lotnicze z Polski to zawsze dobra wiadomość. Nie tylko ułatwią nam one podróż do zakątków świata, które do tej pory były trudno dostępne dla turystów z naszego kraju. To także rozbudowa siatki połączeń i prestiżu naszych narodowych lotnisk. Tym razem ekspansję w Polsce planuje afrykańska linia lotnicza.

Linia lotnicza Air Algerie zapowiedziała wejście na polski rynek. To dobra wiadomość dla Polaków, których interesują podróże na kontynent afrykański. Do tej pory do Algieru (stolicy Algierii) mogliśmy dostać się wyłącznie lotem przesiadkowym. Oznaczało to podróż trwającą minimum 8 godzin. Z wejściem Air Algerie do Polski może się to zmienić.

Nowa trasa Warszawa-Algier. Bezpośrednie loty jeszcze w tym roku?

Uruchomienie bezpośrednich lotów Warszawa-Algier zapowiedział prezes algierskiego przewoźnika Hamza Benhamouda. Nowa trasa prawdopodobnie będzie dostępna z Lotniska Chopina. Rozbudowa siatki połączeń to część większej ekspansji przewoźnika. Linia Air Algerie zapowiada bowiem rozbudowę floty. Już teraz zamówiła 10 nowych Boeingów 737 MAX 8. A choć nieznana jest jeszcze dokładna data pierwszych lotów z Warszawy, najbardziej realny termin to koniec 2026 roku.

Dlaczego nowy przewoźnik w Polsce to tak dobra informacja? Do tej pory dostęp do Algierii był dosyć utrudniony. Aby dolecieć tam z Warszawy, konieczna była przesiadka we Włoszech, Niemczech lub Hiszpanii. Taka wydłużona podróż nie tylko dodawała kosztów. Przede wszystkim zabierała dużo czasu, który dzięki bezpośredniemu lotowi może zostać spożytkowany na zwiedzanie.

Algieria. Największe państwo Afryki – o czym należy pamiętać?

Algieria, czyli Algierska Republika Ludowo-Demokratyczna to 10. co do wielkości państwo świata, położone nad Morzem Śródziemnym. Znaczną część obszaru tego państwa zajmują wchodzące w skład Sahary pustynie oraz półpustynie. Kraj słynie z wielu zabytków wpisanych na listę UNESCO oraz krajobrazów pustynnych i gór Atlas. Chociaż Algieria nie jest jeszcze popularnym kierunkiem turystycznym, a można nawet powiedzieć, że jest nieznana podróżnym z Polski, to dzięki rozbudowie siatki połączeń może stać się coraz częstszym wyborem Europejczyków.

Aby sprawić, by podróż do tego kraju przebiegła pomyślnie, przed wyjazdem warto pamiętać o kilku praktycznych wskazówkach. Ponieważ najwyższe temperatury występują tam w lipcu i sierpniu, na zwiedzanie algierskich miast oraz Sahary lepsze są miesiące chłodniejsze (od grudnia do lutego).Oprócz tego warto wiedzieć, że obywatele Polski przed podróżą muszą wyrobić wizę. Można to zrobić w ambasadzie Algierii w Warszawie. Dodatkowo polskie MSZ zaleca zachowanie zwykłej ostrożności w stolicy i dużych miastach Algierii. Należy również pamiętać, że dominującym wyznaniem jest tam islam sunnicki, który kształtuje kulturę i obyczaje, a na miejscu obowiązują konserwatywne normy ubioru. Zwłaszcza w przypadku pań oznacza to np. zakrycie nóg oraz dekoltu.