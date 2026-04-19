Popularny serial Netflixa ponownie wzbudza spekulacje dotyczące przyszłych miejsc akcji. Po Paryżu, Rzymie, Wenecji i przyszedł czas na kolejny region w Europie. Tym razem padło na Grecję, czego domagali się fani. Teraz ruszyły spekulacje, którą wyspę wybiorą reżyserzy.

"Emily w Paryżu" to hit Netflixa, który co sezon przyciąga przed ekrany rzesze fanów. Już teraz podróżują oni śladami znanej Amerykanki. A finał poprzedniego sezonu "Emily w Paryżu" zasugerował dalszą podróż bohaterów po Europie. Zaproszenie od Gabriela, który pojawia się w Grecji, uruchomiło falę spekulacji o tym, czy w kolejnym sezonie akcja przeniesie się na jedną z greckich wysp.

Mykonos, Santorini i Paros. Grecja przyciąga produkcje

Jak podaje "Euronews", wśród potencjalnych lokalizacji często wymieniane jest Paros. Wyspa na Morzu Egejskim uchodzi za bardziej kameralną i spokojniejszą niż najbardziej znane greckie destynacje. Wąskie uliczki, białe zabudowania i mniej skomercjalizowane plaże mogłyby skutecznie wprowadzić do serialu grecką estetykę.

Jednocześnie wśród najczęściej wskazywanych lokalizacji pojawiają się Mykonos i Santorini. Mykonos kojarzone jest z luksusowymi beach clubami, jachtami i intensywnym życiem nocnym, które mogłoby idealnie pasować do imprezowych wątków serialu. Santorini z kolei oferuje zupełnie inny klimat – np. romantyczne zachody słońca i spokojniejsze tempo życia. To właśnie tam mogłyby rozgrywać się emocjonalne sceny, które od lat są jednym z filarów produkcji.

Jak będzie? Przekonamy się o tym jeszcze w tym roku. Zdjęcia do zapowiedzianego 6. sezonu "Emily w Paryżu" rozpoczną się wkrótce – główne prace na planie zaplanowano na okres od 11 maja do 30 września. I choć dokładna data premiery nie została jeszcze ogłoszona, platforma zapowiada powrót produkcji na ekrany jeszcze przed końcem roku.

Grecja odkrywana na nowo. Turystyka wychodzi poza utarte szlaki

Równolegle rozwija się trend turystyki zaangażowanej. Turyści coraz częściej łączą wypoczynek z działaniem na rzecz lokalnych społeczności. Przykładem jest opieka nad bezdomnymi kotami. Zwierzęta te na wielu greckich wyspach stanowią realny problem i wymagają stałej pomocy wolontariuszy.

