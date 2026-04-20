Kraj w Azji rozpoczyna testowanie nowego systemu. Polacy muszą uważać Fot. Sorbis/Shutterstock

Polacy są zapalonymi podróżnikami. Z każdym rokiem coraz chętniej latamy nie tylko po Europie, ale i w znacznie dalsze zakątki świata. Jednym z kierunków, na który decydujemy się coraz częściej, jest Azja Południowo-Wschodnia. Jednak największy rywal Tajlandii właśnie zmienia zasady wjazdu.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Azja Południowo-Wschodnia to przepiękna część naszego globu, gdzie turyści mogą podziwiać wyjątkową kulturę, ale i niemal dziewiczą przyrodę. Góry, morze, gęste lasy tropikalne i zwrotnikowe – to szansa na zobaczenie świata, który całkowicie różni się od europejskiego. Jednak jeżeli planujecie odwiedzić Wietnam, uważajcie na nowy pilotażowy system przekraczania ich granicy.

Polacy odkrywają Wietnam. Liczba naszych turystów wyraźnie rośnie

Wietnam, choć coraz lepiej znany wśród zagranicznych turystów, pozostaje jedną z mniej odkrytych perełek Azji Południowo-Wschodniej. W tym regionie większość podróżnych przyciąga Tajlandia, jednak i kraj smoka stał się jej największym rywalem.

REKLAMA

Przed rokiem po raz pierwszy w historii powitano tam ponad 20 milionów podróżnych. Tym 20-milionowym odwiedzającym okazała się Polka, która wylądowała na lotnisku na wyspie Phu Quoc. Nie był to jednak przypadek. Polacy są bowiem najszybciej rosnącą grupą podróżnych z rynku europejskiego w Wietnamie.

Jak poinformował w lutym ambasador Wietnamu Ha Hoang Hai, tylko w styczniu 2026 roku poleciało tam 17 240 Polaków. "Jest to prawie 2 razy więcej niż rok temu i największy wzrost liczby turystów wśród krajów EU!!! Dziękujemy i prosimy o więcej!!!" – pisał wówczas wietnamski ambasador.

REKLAMA

Nowe zasady wjazdu do Wietnamu. Na razie tylko na jednym lotnisku

Na tak szybki wzrost zainteresowania podróżami do Wietnamu wpływ ma oczywiście fantastyczna oferta, klimat i niezwykła gościnność tamtejszych mieszkańców. Równie istotne było jednak zwolnienie Polaków z obowiązku wizowego, co znacznie uprościło przekraczanie tamtejszej granicy.

Teraz jednak władze Wietnamu mogą przygotowywać się do kolejnych zmian zasad wjazdu do swojego kraju. Jak poinformowała polska ambasada w tym kraju, na lotnisku Tan Son Nhat w Ho Chi Minh City (dawny Sajgon) rozpoczęto testowanie nowego wymogu wjazdowego. Chodzi o obowiązek wypełniania elektronicznej deklaracji przed przylotem.

REKLAMA

Jak informuje polska ambasada, formularz dostępny jest na oficjalnej stronie internetowej. Jeżeli lecicie do Ho Chi Minh City, musicie wypełnić go najwcześniej na 3 dni przed przylotem. Po poprawnym podaniu wszystkich niezbędnych danych otrzymacie kod QR, który trzeba okazać podczas kontroli paszportowej po przylocie. Nasi podróżni mogą mieć drobny problem z wypełnieniem formularza. Polska ambasada podpowiada, że w polu "Visa Type / Purpose" należy wybrać opcję "Default visa exemption by country".