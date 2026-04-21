Służba Więzienna rekrutuje. Jakie są oferty pracy i zarobki?

Praca za więziennymi murami z pewnością jest wymagająca i nie każdy odnajdzie się w takich realiach. Z drugiej strony formacja oferuje bardzo przyzwoite zarobki na start, stabilność zatrudnienia oraz długą listę dodatków. Aktualnie w całej Polsce prowadzona jest wielka rekrutacja na różnorodne stanowiska.

Służba Więzienna to trzecia pod względem wielkości formacja mundurowa w kraju. W jej szeregach służy blisko 30 tysięcy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Personel zakładów karnych to nie tylko strażnicy. Za kratami pracują również m.in. medycy, prawnicy czy kadrowi.

Praca w Służbie Więziennej . Rekrutacja na setki wakatów

Obecnie jednostki zmagają się z brakami kadrowymi, dlatego w całym kraju otwartych jest mnóstwo naborów. Wolne miejsca są m.in. w Stargardzie i Szczecinie, gdzie poszukiwani są opiekunowie medyczni i strażnicy.

Jednostki we Wronkach i Słońsku zatrudnią z kolei pielęgniarki oraz ratowników. Ofert nie brakuje także dla cywilów. Przykładem są poszukiwania kardiologów w Czarnem oraz inspektorów do spraw projektów unijnych w Olsztynie.

Sam proces rekrutacji do Służby Więziennej ma cztery etapy. Najpierw sprawdzane są dokumenty, odbywa się rozmowa i test wiedzy. Następnie weryfikowana jest sprawność fizyczna i kondycja psychiczna. Kolejne fazy to postępowanie sprawdzające, stworzenie rankingu kandydatów oraz wizyta przed komisją lekarską.

Zarobki w więziennictwie . Ile można dostać na start?

Rzućmy okiem na konkretne ogłoszenia. Np. w Kamińsku poszukiwany jest młodszy psycholog z wykształceniem magisterskim. Na start otrzyma co najmniej 6 566 zł netto przed 26. rokiem życia lub 6 030 zł netto będąc starszym. Po zdaniu egzaminów pensja psychologa w więzieniu rośnie docelowo do 7 618 zł netto.

Strażnik działu ochrony w Szczecinie musi posiadać średnie wykształcenie. Funkcjonariusz przed ukończeniem "dwudziestki szóstki" zarobi 5 721 zł netto, a starszy 5 296 zł na rękę. Służba odbywa się zmianowo, z bronią i w bezpośrednim kontakcie z osadzonymi.

Z kolei zakład w Wierzchowie szuka ratownika medycznego. Wymagane jest kierunkowe wykształcenie i prawo wykonywania zawodu. Wynagrodzenie w Służbie Więziennej na tym stanowisku wynosi od 5 410 zł do 5 850 zł netto miesięcznie. Ogólnie pensje na wszystkich stanowiskach zaczynają się od przynajmniej 5,1 tys. złotych wzwyż.

Nie tylko pensja. Dodatki w Służbie Więziennej

Państwowa posada to nie tylko stała comiesięczna wypłata, stabilne zatrudnienie i prestiż. Oferuje również bardzo rozbudowany pakiet socjalny.

Dodatkowe pieniądze: pracownicy otrzymują coroczną "trzynastkę", równoważnik za umundurowanie w kwocie około 2 200 zł netto oraz sowite nagrody jubileuszowe. Wsparcie mieszkaniowe : funkcjonariusz może ubiegać się o kwaterę służbową lub otrzymywać comiesięczny dodatek wynoszący od 900 zł do nawet 1 800 zł netto. Przywileje urlopowe: z biegiem lat rośnie wymiar płatnego wypoczynku, docelowo aż do 39 dni. Wcześniejszą emeryturę zyskuje się już po 25 latach pełnienia służby.