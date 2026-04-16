Majówka 2026 wypada pechowo. Czy da się odzyskać wolne za niedzielę 3 maja?

W 2026 roku majówka wypada dość niefortunnie... przynajmniej dla etatowych pracowników, którzy liczyli na długi wypoczynek. Czy w ogóle można w jakiś sposób odzyskać dzień wolny za niedzielę 3 maja? Okazuje się, że jest taka możliwość, ale nie dla wszystkich.

REKLAMA

Po niedawnym świąteczno-noworocznym maratonie teoretycznie nie powinniśmy narzekać na braki wolnego w kalendarzu. Mimo wszystko wciąż trochę boli, że nadchodzący majowy długi weekend będzie w zasadzie zaledwie trzydniowy.

Dni wolne w maju 2026. Jak wypada majówka w tym roku?

Jak dokładnie wypada tegoroczny wiosenny weekend? Układ kalendarza prezentuje się następująco:

1 maja – Święto Pracy (piątek) 2 maja – Dzień Flagi (sobota) 3 maja – Święto Konstytucji 3 Maja (niedziela)

O ile 1 maja nie pozostawia żadnych wątpliwości, że to będzie dzień wolny od pracy, tak problem pojawia się chwilę później. Trzeci dzień maja przypadnie bowiem w niedzielę. Co w takiej sytuacji mówi bezpośrednio Kodeks pracy?

REKLAMA

Zgodnie z art. 130 § 2 "Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin". Dlatego święto w niedzielę w większości przypadków nie zmniejsza nam liczby godzin pracy.

Dodatkowy dzień wolny za święto. Dlaczego niedziela nam przepada?

Portal Gazeta Prawna wyjaśnia, ten pozornie niesprawiedliwy mechanizm wynika z polskiego systemu rozliczania czasu pracy i narzuconych limitów godzinowych. Ustawodawca z góry zakłada, że siódmy dzień tygodnia i tak stanowi dla większości zatrudnionych na etacie stały czas odpoczynku.

REKLAMA

Właśnie dlatego nie przewidziano tu żadnej dodatkowej rekompensaty w grafiku. Zupełnie inaczej wygląda to w momencie, gdy święto w kalendarzu dotyczy soboty (w zeszłym roku 3 maja był właśnie w sobotę). Wtedy już pracodawca musi oddać te 8 godzin, co najczęściej sprowadza się do wybranego dnia wolnego.

Istnieją jednak pewne wyjątki od tej zasady. Obejmują one przede wszystkim osoby pracujące w systemie zmianowym, a także służbę zdrowia, gastronomię, handel (tam, gdzie jest możliwa praca w niedzielę) czy transport. "Jeśli pracownik wykonuje pracę w niedzielę będącą świętem, pracodawca musi zapewnić inny dzień wolny od pracy w zamian albo dodatek do wynagrodzenia" – wyjaśnia portal.

REKLAMA

W wielu zakładach szefowie mogą zresztą wyjść przed szereg i wprowadzić z własnej woli tzw. mostek urlopowy. "To jednak decyzja organizacyjna, a nie prawo pracownika. W dużych firmach takie rozwiązania pojawiają się częściej, zwłaszcza gdy sprzyja to organizacji pracy i motywacji zespołu" – czytamy.

Święta w niedzielę i sobotę w 2026 roku. Kiedy odbierzemy godziny?

W tym roku czekają nas jeszcze dwa podobne, dość pechowe układy. Te święta w niedzielę niestety też dla większości z nas przepadną i nie dostaniemy za nie rekompensaty:

24 maja – Zielone Świątki 1 listopada – Wszystkich Świętych

Co ze świętami w sobotę? Również czekają nas jeszcze dwie takie sytuacje w 2026 roku. Dzień wolny za święto w sobotę przysługuje z urzędu każdemu, więc odbierzemy go za następujące dni:

15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny 26 grudnia – drugi dzień świąt Bożego Narodzenia