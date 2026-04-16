17 kwietnia ważne zmiany w Kodeksie pracy. Wejdą obowiązkowe cyfrowe orzeczenia

Już 17 kwietnia wchodzi w życie bardzo ważna zmiana w badaniach z zakresu medycyny pracy. Tradycyjne świstki dokumentów przechodzą do historii, a orzeczenia będą wystawiane w formie elektronicznej. Będą jednak pewne wyjątki.

W naTemat pisaliśmy, że 13 kwietnia zaczęły obowiązywać nowe narzędzia kontroli zwolnień lekarskich. Mocno utrudnią życie osobom nieuczciwie pobierającym świadczenia z ZUS na L4. W najbliższy piątek wejdą w życie kolejne zmiany, które z kolei ułatwią obieg dokumentów w firmie.

Cyfryzacja medycyny pracy. E-dokumenty od 17 kwietnia

Wejście medycyny pracy w XXI wiek odbywa się na mocy rozporządzenia w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników (tutaj znajdziesz materiał źródłowy). Nowelizacja nakłada "wprowadzenie postaci elektronicznej sporządzania orzeczeń lekarskich do celów przewidzianych w Kodeksie pracy".

"Orzeczenie lekarskie sporządzone w postaci elektronicznej będzie zapisywane i przechowywane w Systemie Informacji Medycznej (...), a następnie dane i informacje nim objęte będą przekazywane do Internetowego Konta Pacjenta (IKP)" – czytamy w uzasadnieniu resortu zdrowia.

Elektroniczne orzeczenie lekarskie . Zmiany w praktyce

Co to oznacza dla pracownika w praktyce? Nie zgubisz już zaświadczenia, ani nie będziesz musiał specjalnie chodzić do działu kadr z dokumentami. Twoje nowe orzeczenie lekarskie zostanie zapisane w cyfrowym rejestrze wraz z elektronicznym podpisem lekarza.

Wszystkie dane trafią prosto na Internetowe Konto Pacjenta. To też ułatwienie dla przełożonych, bo pracodawca (dotyczy to zarówno dużych przedsiębiorców, jak i średnich, małych i mikro) dostanie dokument od razu, również elektronicznie, zgodnie z wcześniejszą umową zawartą z placówką.

Wrażliwe informacje na temat m.in. wagi, wzrostu, BMI i ciśnienia pracownika, zakresu badań czy stosowanych używek trafią jednak wyłącznie do niego, gwarantując pełną prywatność. Pracodawca dostanie tylko to, czego potrzebuje.

"Zalecenie dotyczące np. niepalenia papierosów czy stosowania właściwych nawyków żywieniowych pozostają pozazawodowymi aspektami zdrowotnymi, ale nie powinny być przez lekarza zignorowane" – podkreślają urzędnicy.

Czy papierowe orzeczenia do pracy znikną na zawsze? Nie wszystkie

Ustawodawca przewidział, że papierowe orzeczenia lekarskie nie znikną w 100 proc. z dnia na dzień. Tradycyjny wydruk wciąż dostaniemy do ręki, gdy np. w przychodni nastąpi nagła awaria systemu lub nie zabraknie prądu czy internetu.

Z fizycznych dokumentów nadal będą też korzystać na co dzień funkcjonariusze wszelkich służb specjalnych, w tym chociażby pracownicy CBA, ABW, agenci wywiadu i kontrwywiadu czy zawodowi żołnierze.

Ministerstwo zaplanowało też okres przejściowy. Stare zasady wystawiania dokumentacji do pracy będą w pełni legalne jeszcze przez 6 miesięcy od momentu wejścia w życie nowych przepisów.