Do łask wracają staropolskie imiona, ale postanowiliśmy cofnąć się o krok dalej, prosto do czasów dawnych Słowian. Zestawiliśmy to z zupełną nowoczesnością, czyli sztuczną inteligencją. Zapytaliśmy model językowy o najładniejsze słowiańskie imię dla chłopca i dziewczynki.

Z danych udostępnionych przez Ministerstwo Cyfryzacji wynika, że w 2025 roku na polskich porodówkach królowała sprawdzona klasyka. Wśród dziewczynek rodzice najchętniej wybierali takie imiona jak Zofia, Zuzanna oraz Maja. Z kolei ogólnopolski ranking dla chłopców zdominował Nikodem, a tuż za nim uplasowali się Antoni i Leon. Choć te wybory są piękne, wielu szuka dziś czegoś jeszcze bardziej unikalnego i tradycyjnego.

Jak sztuczna inteligencja wybiera słowiańskie imiona dla dzieci ?

Słowiańskie nazewnictwo to powrót do najgłębszych korzeni, bo mówimy o czasach przedchrześcijańskich. Niosą znaczenie, często związane z siłami natury, cechami charakteru czy wróżbą na całe przyszłe życie.

Sprawdziliśmy, jak z naszym dziedzictwem poradzi sobie nowoczesna technologia szumnie nazywana sztuczną inteligencją. Model językowy analizuje ogromne bazy danych, szukając nieszablonowych powiązań. Poproszony o wskazanie faworyta, podał swój punkt widzenia.

"Wybór najładniejszego imienia zawsze niesie ze sobą pierwiastek subiektywny, jednak opierając się na analizie harmonii fonetycznej, głębi znaczenia oraz historycznym dziedzictwie, wyselekcjonowałem dwa imiona słowiańskie, które wyróżniają się wyjątkowym pięknem" – wyjaśniła "sztuczna inteligencja", a konkretnie model Gemini.

Najpiękniejsze słowiańskie imiona dla dziewczynki i chłopca według AI

Dobromiła dla dziewczynki

Uzasadnienie AI: To imię brzmi niezwykle ciepło, melodyjnie i emanuje pozytywną energią już przy pierwszym wypowiedzeniu. Łączy w sobie wrodzoną delikatność z siłą charakteru, stanowiąc doskonałą i rzadko spotykaną alternatywę dla popularnych współcześnie imion.

Geneza: Dobromiła to tradycyjne, dwuczłonowe imię starosłowiańskie złożone z elementów dobro (dobry, dobra) oraz miła (miłować, droga, kochana). W wolnym tłumaczeniu oznacza ono kobietę, która jest "dobra i miła" lub "tą, która miłuje dobro".

Radomir dla chłopca

Uzasadnienie AI: Radomir to imię o silnym, bardzo szlachetnym brzmieniu, które jednocześnie niesie ze sobą ogromny spokój i wyważenie. Wyróżnia się na tle współczesnych imion swoją męską dostojnością oraz głębokim, pacyfistycznym przesłaniem.

Geneza: Imię to składa się z dwóch klasycznych słowiańskich członów: rad (być zadowolonym, cieszyć się) oraz mir (pokój, świat). Oznacza zatem "tego, który cieszy się z pokoju", "chętnie niosącego pokój" lub "przynoszącego światu radość".

Słowiańskie imiona dla dzieci. L ista propozycji

Poprosiliśmy system o wskazanie dodatkowych propozycji, które mogą zainspirować przyszłych rodziców. W przypadku dziewczynek algorytm wyłonił rzadkie i piękne miana:

Ludmiła , czyli kobieta niezwykle miła swojemu ludowi. Bogna , urocza opcja niosąca silny, wrodzony pierwiastek duchowy. Żywia , miano tętniące witalnością, bezpośrednio nawiązujące do bogini życia. Dobrawa , historyczna propozycja mocno kojarząca się z mądrością. Miłosława , będąca pięknym życzeniem miłości dla nosicielki.

Wśród propozycji męskich na oryginalne imiona dla dzieci znalazły się opcje z wojowniczym charakterem i uzasadnieniem algorytmu:

Mieszko , brzmiący nowocześnie i stanowiący historyczny symbol odwagi. Gniewomir , intrygujące określenie kogoś skutecznie łagodzącego gniew. Ziemowit , czyli bardzo tradycyjny i dostojny pan rodu. Sławomir , opisujący mądrego człowieka chętnie sławiącego pokój. Sambor , idealne dla niezależnego chłopca, oznaczające samotnego wojownika.

