Oto znane perskie imię dla dziewczynki. unsplash.com, fot. Marius Muresan

Mamy długą listę polskich imion, ale mimo to często wybieramy te o zagranicznym rodowodzie. Czasami nawet nie zdajemy sobie sprawy z ich pochodzenia. I tak imię dla dziewczynki wywodzące się najpewniej z języka perskiego nosi w Polsce kilkadziesiąt tysięcy kobiet. Jego męski odpowiednik jest jeszcze popularniejszy.

Wybór imienia dla dziecka to dla przyszłych rodziców ważna sprawa: w końcu będzie ono "dorastać" wraz z dzieckiem i zostanie z nim przez całe życie. W Polsce dużą popularnością cieszą się w ostatnich latach imiona tradycyjne, ale coraz chętniej wybierane są również te o międzynarodowym charakterze. Dobrym wyborem dla chłopca może być więc np. perskie imię Gaspar, które ma wyjątkowe znaczenie. Wielu rodziców sięga do języka perskiego także przy podejmowaniu decyzji o imieniu dla dziewczynki, choć niektórzy mogą nawet o tym nie wiedzieć.

Perskie imię dla dziewczynki. Dobrze znamy je w Polsce

Mowa o imieniu Daria. Z danych dostępnych w rejestrze PESEL wynika, że takie pierwsze imię nosi w Polsce 89 850 kobiet (stan na 20 stycznia 2026 roku). Co więcej, mamy też w Polsce dwie panie o imieniu Dariusz, zdecydowanie częściej spotykanym wśród mężczyzn, a także trzy kobiety noszące jego trzecią formę, Dariusza.

Wywodzące się z języka perskiego imię Daria ma wyjątkowe znaczenie, bo jest to osoba "podtrzymująca dobro" lub "posiadająca dobro". W Polsce zaczęto go używać około XV wieku, na początku w formie "Daryja". Patronką tego imienia jest św. Daria, żona św. Chryzanta, która żyła w III wieku. Jej atrybuty to kamienie, korona i lew. Św. Daria jest też patronką sędziów.

Imieniny Darii obchodzimy w Polsce 17 czerwca, 21 i 22 września oraz 25 października.

Popularne męskie imię pochodzi z j. perskiego. Nie wszyscy o tym wiedzą

Męski odpowiednik Darii to Dariusz. To imię jako pierwsze nosi w Polsce 279 482 mężczyzn – tak wynika z rejestru PESEL (dane na 20 stycznia 2026). Co ciekawe, mamy także 381 panów o imieniu Dario, 7 noszących jego formę Daria i 2, dla których rodzice wybrali imię Darie. Mało tego, 293 panów w Polsce ma na pierwsze imię Darii.

Wróćmy jednak do zdecydowanie najpopularniejszego Dariusza. Tę formę imienia wybrało dla swoich dzieci prawie 280 tysięcy rodziców, ale nie każdy wie, że wywodzi się ono z języka staroperskiego, podobnie jak jego żeński odpowiednik. Pierwotnie miało ono formę Dārayavahuš (składało się z dwóch słów, tj. daraya – "posiadać" i vahu – "dobro"). Znaczenie imienia Dariusz to "ten, który podtrzymuje dobro" lub "ten, który jest dobry".

Gdy sięgnąć do historii starożytnej, można spotkać królów perskich noszących to imię – mowa o przedstawicielach dynastii Achemenidów. Zdecydowanie najbardziej znany z nich to Dariusz I Wielki, który prowadził wojny z Grekami. Imię to trafiło do naszej kultury za sprawą greki (tam funkcjonowało w formie Dareios) oraz łaciny (Darius). W Polsce pojawiło się już w średniowieczu, ale największą popularność zdobyło w połowie XX wieku.

