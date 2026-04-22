Najpopularniejsze imię w Niemczech nosi też grubo ponad 1000 Polaków. To światowy hit

Moda na imiona nie zna granic, a zagraniczne trendy często trafiają na nasze podwórko. Niemcy dosłownie oszaleli na punkcie jednego imienia i od lat tak nazywają swoje dzieci. W Polsce na razie nosi je stosunkowo niewielu chłopców. Czy to się zmieni?

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

W Polsce w 2025 roku rodzice nowo narodzonych dziewczynek najczęściej decydowali się na imię Zofia. Ogromnym wzięciem cieszyły się również Zuzanna oraz Maja. Jeśli chodzi o chłopców, absolutnym hitem na porodówkach okazał się Nikodem. Zaraz za nim na podium znaleźli się Antoni i Leon. Jak na tym tle wypadają Niemcy?

Najpopularniejsze imiona w Niemczech

Niemiecki portal informacyjny Tagesschau opublikował zestawienie za 2025 rok. Oparte zostało na analizach eksperta od imion Knuda Bielefelda. Przebadano potężną próbę, bo aż 260 tysięcy zgłoszeń z urzędów stanu cywilnego. Stanowi to niemal 40 proc. wszystkich urodzeń w państwie.

REKLAMA

Dlaczego tak dziwnie prowadzone są tam statystyki? W Polsce mamy np. bazę PESEL, do której mamy natychmiastowy dostęp i możemy sobie wyciągnąć dane. W federalnych Niemczech nie jest to tak scentralizowane i trzeba to zbierać "ręcznie", a to trochę trwa.

Wśród dziewczynek nastąpiła ważna zmiana na fotelu liderki. U chłopców zwycięzca pozostaje od dawna ten sam. Oto pełna czołówka najchętniej nadawanych imion żeńskich za naszą zachodnią granicą:

Sophia Emma Emilia Hannah Lina Mia Clara Ella Mila Lia

W przypadku męskich noworodków niemieccy rodzice najczęściej wybierali poniższe imiona.

REKLAMA

Noah Matteo Elias Theo Leo Luca Paul Leon Emil Felix

Imiona takie jak Alia, Amalia, Romy, Adam, Carlo i Musa, coraz bardziej trendują w Niemczech. Dlaczego? "Te imiona są bardzo dźwięczne i sprawdzają się również w wielu różnych językach" – wyjaśnił Knud Bielefeld dla agencji DPA.

Noah to hit wśród imion w Niemczech. Co oznacza?

Niemiecka zwyciężczyni rankingu, czyli Sophia, to dokładny odpowiednik naszej rodzimej Zofii. Nic więc dziwnego, że to miano święci triumfy po obu stronach Odry. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w przypadku chłopięcego lidera. Imię Noah brzmi dla polskiego ucha wciąż dość egzotycznie i nowocześnie.

REKLAMA

Wywodzi się ono wprost z języka hebrajskiego (nuach/nuakh) i oznacza "odpoczynek" lub "pocieszenie". To oczywiście wariant Noego, budowniczego biblijnej arki. W wielu krajach (m.in. USA, Anglii, Francji, Szwecji czy Australii) bije rekordy popularności od wielu lat. Jest krótkie, brzmi miękko i światowo.

Kto sławny nosi to imię? Z pewnością kojarzysz amerykańskiego aktora Noah Wyle'a, gwiazdę kultowego serialu "Ostry dyżur". Młodsze pokolenie świetnie zna Noah Schnappa z przeboju Netfliksa "Stranger Things". Z kolei w świecie sportu błyszczy amerykański lekkoatleta Noah Lyles. Co ciekawe, to imię też otrzymują kobiety np. Noah Cyrus, siostra słynnej Miley.

Imię Noah w Polsce. Statystyki mogą zaskoczyć

Popularność imienia Noah nad Wisłą nie dorównuje tej w Niemczech, dostępne statystyki mogą wprawić w zdumienie. Z rządowej bazy danych wynika, że forma Noah występuje u nas dokładnie 1388 razy. Z kolei spolszczoną wersję, czyli imię Noe, nosi obecnie 434 mężczyzn w naszym kraju. Nie jest to więc taka zupełna nisza i pewnie będzie takich chłopców przybywać.

Fot. baza PESEL

Część z tych dzieci z pewnością pochodzi z małżeństw mieszanych, gdzie rodzice szukają kompromisu. Możliwe też, że polskie matki i ojcowie bacznie obserwują to, co dzieje się na świecie. Skoro za granicą ten konkretny wybór sprawdza się od wielu lat, chcą przenieść go na nasz grunt zanim stanie się zbyt oklepane.