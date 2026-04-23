Morawiecki i Czarnek walczą o ster na tonącym okręcie PiS. Dosłowna metafora w filmie AI Konfederacji

Sławomir Mentzen opublikował w sieci wymowne i bardzo dosłowne wideo wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Widzimy na nim czołowych polityków Prawa i Sprawiedliwości na pokładzie statku, który idzie na dno.

Wewnętrzne spory w PiS sprawiają, że partia Jarosława Kaczyńskiego w ostatnim czasie ma spore problemy nie tylko wizerunkowe. Tę sytuację próbuje wykorzystać rosnąca w siłę konkurencja ze strony Konfederacji, która przecież jeszcze niedawno była wymieniania jako sojusznik tej partii.

Wideo AI Sławomira Mentzena uderza w PiS. Punktuje największy problem

W mediach społecznościowych lider Konfederacji wrzucił film powstały przy użyciu AI (i trzeba przyznać, że wygląda nieźle i realistycznie). "Wartości nie toną. Czas na przesiadkę!" – napisał Sławomir Mentzen.

Akcja rozgrywa się na statku podczas potężnego sztormu. Na burcie widać logo Prawa i Sprawiedliwości. Za sterami w panice szarpią się Mateusz Morawiecki i Przemysław Czarnek (pewnie dlatego, że obaj bardzo chcą zostać premierami).

W tym samym czasie Jacek Kurski pije drineczka w jacuzzi, a Jarosław Kaczyński siedzi w zalewanej wodą kajucie. Oczywiście w towarzystwie kota. (Mentzen dodał potem kolejny filmik, w którym pokazuje, że kotu nic się nie stało). Okręt PiS ostatecznie idzie na dno.

Rozbitkowie dryfują w szalupach ratunkowych. Wtedy na horyzoncie pojawia się luksusowy jacht z dumnie prężącym się Mentzenem. Zaprasza ocalałych do siebie. Jednak czołowi gracze PiS toną wraz z okrętem... Chyba nie trzeba nikomu wyjaśniać tej metafory.

Kryzys w PiS i nowe stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego

Cały ten chaos to nie szachy 5D, ale problem dla Jarosława Kaczyńskiego. W tym tygodniu razem z Morawieckim przerwał milczenie i wyszli razem do ludzi. Opowiedzieli o tym, że koncepcja "dwóch płuc" partii, radykalnego i bardziej centrowego, była planowana od początku. Działania te wyglądają jednak na gaszenie pożaru.

Wojna na prawicy. Konfederacja kontra PiS

Walka o elektorat robi się z każdym tygodniem bardziej zacięta. Nowy etap zaczął się jeszcze w marcu, gdy Jarosław Kaczyński ogłosił, że kandydatem PiS na premiera będzie Przemysław Czarnek. Konfederacja przystąpiła wtedy do wzmożonego ataku.

W naTemat już pisaliśmy, że internetowe potyczki między tymi dwiema formacjami sięgają już granic absurdu. "To co dzieje się w sieci już przypomina przedszkole" – napisała Katarzyna Zuchowicz.