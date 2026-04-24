Subiektywne i nieco prześmiewcze podsumowanie tygodnia autorstwa Kuby Kralki i Pawła Orlikowskiego. Co nas denerwuje w tym tygodniu? Zobacz odcinek. fot. naTemat

W najnowszym odcinku programu o roboczym tytule "Kropka, kreska" (wciąż można dać znać, jak ma nazywać się ten format w komentarzach na YouTube) Kuba Kralka i Paweł Orlikowski zaczynają od afery wokół zondarypto, ale szybko dochodzą do znacznie ważniejszego pytania. Dlaczego w Polsce niemal każdy realny problem obywateli natychmiast zamienia się w polityczną bójkę?

W ramach subiektywnego podsumowania tygodnia Kuba Kralka i Paweł Orlikowski mówią o aferze wokół Zondacrypto, problemach z pustymi lokalami w Warszawie, które robią za schron dla osób bezdomnych czy politycznych wojenkach nie tylko na prawicy.

Do tego chwalą akcję youtubera Łatwoganga, który zebrał grube miliony na dzieci chorujące na raka, ale też zauważają systemowy problem ochrony zdrowia. Poruszają ważny temat podwójnych standardów przy rozpadzie związku oraz zastanawiają się, czy zmiana szefa Apple pchnie spółkę do technologicznych innowacji.

Afera Zondacrypto. Poszkodowani na końcu kolejki

Podsumowanie tygodnia autorzy zaczynają od sprawy Zondacrypto, i pieniędzy, które utknęły wraz z dramatem klientów. Orlikowski podkreśla, że najbardziej poszkodowani są nie politycy, nie partie i nie komentatorzy, ale zwykli ludzie, którzy stracili środki.

Prowadzący odrzucają prostą narrację: "to afera Tuska" albo "to afera PiS". Ich zdaniem to przede wszystkim afera szemranej giełdy i systemu, który nie potrafił skutecznie ochronić obywateli.

Kralka zauważa, że politycy zbyt często wykorzystują afery do wzajemnego okładania się po głowach. Orlikowski dopowiada, że obywatele też dają się wciągać w ten mechanizm. Zamiast pytać, jak pomóc poszkodowanym, debata natychmiast skręca w stronę Tuska, Kaczyńskiego, Nawrockiego czy Morawieckiego.

Dopóki emocje partyjne będą ważniejsze niż realne skutki dla ludzi, politycy nie będą mieli powodu, by się zmieniać.

Zbiórki ratują ludzi, ale nie naprawiają państwa

Bardzo poruszający jest fragment o akcji youtubera Łatwoganga, który zebrał miliony złotych dla dzieci chorych na raka. Orlikowski mówi o tym z uznaniem, ale zaraz pojawia się gorzka puenta. Takie zbiórki pomagają konkretnym osobom, ale nie rozwiązują problemu systemowo.

Kralka dodaje, że to próba łatania dziury stworzonej przez państwo. W tle pojawia się niewydolny NFZ, zaległości wobec szpitali i ochrona zdrowia, która coraz częściej zależy od determinacji rodzin, fundacji i ludzi dobrej woli.

Najmocniejsza część rozmowy dotyczy odpowiedzialności obywateli. Orlikowski mówi wprost, że wyborcy mają narzędzia, by zmieniać klasę polityczną, ale muszą przestać nagradzać tych, którzy najlepiej grają emocjami, czyli populistów.

Kralka odpowiada trzeźwo: media też wiedzą, że tekst o Biedronce przeczyta więcej osób niż analizę o strategicznych surowcach. To gorzka diagnoza całego systemu: politycy, media i odbiorcy wzajemnie wzmacniają mechanizm uproszczeń.

Apple, Tim Cook i koniec epoki księgowego

Na koniec rozmówcy autorzy skręcają w stronę technologii. Kralka mówi o końcu epoki Tima Cooka w Apple i zastanawia się, czy firma odzyska ducha innowacji. Według niego Cook był świetnym zarządcą, ale Apple przestało wyznaczać kierunek, a częściej zaczęło bezpiecznie czekać na ruchy konkurencji.