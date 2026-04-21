Rozłam w PiS i sojusz na 5 minut. Co dalej?

Siedem godzin rozmów na linii Morawiecki–Kaczyński, uściski dłoni i deklaracje o wspólnym planie. Na pierwszy rzut oka to powrót do "starych, dobrych czasów" w PiS. Jednak pod powierzchnią miłych gestów widać coś zupełnie innego. Partię, która coraz wyraźniej się rozjeżdża, choć desperacko próbuje udawać zjednoczoną.

Spotkanie Kaczyńskiego z Morawieckim miało zakończyć kryzys w PiS. Zamiast tego odsłoniło chaos, sprzeczne komunikaty i walkę ambicji, której nie da się już przykryć narracją o "jedności" i "wspólnym celu".

Wbrew popularnej narracji, to nie są "szachy 5D", w których wszystko jest z góry zaplanowane. To raczej klasyczne gaszenie pożaru, który wymknął się spod kontroli.

Przez tygodnie narastały napięcia. Mateusz Morawiecki budował własne zaplecze, reagując na rosnącą pozycję Przemysława Czarnka i spadające sondaże PiS. Pomysł powołania stowarzyszenia "Rozwój Plus" był próbą zaznaczenia wpływów.

I choć projekt nie ma jeszcze wymiaru formalnego, jest tylko deklaracją, pokazał jedno. W PiS trwa realna walka o władzę.

"Powstrzymane ambicje"

Po spotkaniu prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i byłego premiera Mateusza Morawieckiego usłyszeliśmy o "dwóch płucach" i "dwóch skrzydłach", które mają wspólnie prowadzić partię do zwycięstwa w 2027 roku. Problem w tym, że nawet politycy tej samej opcji nie potrafią uzgodnić, co to właściwie znaczy.

Jedni mówią o zawieszeniu inicjatywy Morawieckiego, inni – że nic takiego nie miało miejsca. Jedni ogłaszają sukces i jedność, drudzy publicznie sobie zaprzeczają. Trudno o lepszy dowód na to, że za kulisami konflikt wcale się nie zakończył.

Najbardziej szczery okazał się Przemysław Czarnek, który przyznał wprost: w PiS ścierają się ambicje, a część z nich "została powstrzymana". To zdanie mówi więcej niż wszystkie konferencje razem wzięte. Bo jeśli ambicje trzeba powstrzymywać, to znaczy, że ktoś próbował sięgnąć po więcej.

Walka o centrum

W tle tej rozgrywki jest jeszcze jeden, fundamentalny problem: wyborcy. Morawiecki zdaje się rozumieć, że bez odzyskania centrum PiS nie wygra z Konfederacją ani nie wróci do władzy. To dlatego buduje własne zaplecze i szuka nowego otwarcia.

Pytanie brzmi: czy partia, która nie potrafi się dogadać wewnętrznie, jest w stanie przekonać do siebie wyborców na zewnątrz?

Można pudrować rzeczywistość, mówić o jedności i wspólnym celu. Ale fakty są inne: sprzeczne komunikaty, nerwowe reakcje i otwarte przyznawanie się do konfliktów pokazują, że PiS weszło w fazę wewnętrznej turbulencji.

I choć dziś wszyscy deklarują, że "grają do jednej bramki", coraz więcej wskazuje na to, że w tej drużynie każdy chce strzelić decydującego gola i być gwiazdą drużyny.

Co dalej z PiS?

Dziś nie wiadomo, w którą stronę to wszystko pójdzie – i co ważne, nie wiedzą tego nawet sami liderzy tej partii. Jarosław Kaczyński próbuje utrzymać kontrolę, Przemysław Czarnek buduje swoją pozycję, ale to Mateusz Morawiecki wydaje się najbardziej świadomym tego, o co realnie toczy się gra, albo bardziej – po jakie karty sięgać. Rozumie stawkę i wie, że bez strategicznego zwrotu PiS może nie tylko przegrać wybory, ale też stracić dominującą pozycję po prawej stronie sceny politycznej.

Na razie mamy pudrowany rozejm, nawet nie pokój. Uśmiechy na konferencjach nie zmieniają faktu, że pod powierzchnią buzują ambicje i interesy, których nie da się już łatwo pogodzić.

Im bliżej wyborów w 2027 roku, tym więcej będzie takich "zażegnanych kryzysów". A każdy z nich będzie odsłaniał coraz więcej prawdy o tym, w jakim stanie naprawdę jest dziś PiS.