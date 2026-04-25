Dariusz Rosati wspomina Andrzeja Olechowskiego w rozmowie z naTemat.

– To bardzo smutna wiadomość. Nie przypuszczałem, że to się tak pogorszy i że niestety przegra walkę z chorobą nowotworową. To był wybitnie inteligentny człowiek z wielką łatwością nawiązywania kontaktów – Dariusz Rosati w rozmowie z naTemat.pl wspomina Andrzeja Olechowskiego.

Andrzej Olechowski zmarł 25 kwietnia 2025 roku. Informację o jego śmierci przekazał Wojciech Mann. "Najdłuższa przyjaźń mojego życia. Niech Bóg się nim zaopiekuje" – napisał dziennikarz. Olechowski przejdzie do historii jako jeden z najbardziej cenionych polityków w Polsce. W latach 90. był ministrem finansów w rządzie Jana Olszewskiego, a później ministrem spraw zagranicznych w rządzie Waldemara Pawlaka.

W 2001 roku razem z wraz z Maciejem Płażyńskim i Donaldem Tuskiem założył Platformę Obywatelską. Dwukrotnie kandydował też na urząd prezydenta RP: w 2000 i 2010 r. Ale to tylko niektóre z jego etapów kariery zawodowej, które bez wątpienia budzą respekt.

Dariusz Rosati w naTemat o Andrzeju Olechowskim

Dariusz Rosati Andrzeja Olechowskiego znał jeszcze z czasów studiów w warszawskiej Szkole Głównej Planowania i Statystyki (dziś to SGH).

– To był wybitnie inteligentny człowiek z wielką łatwością nawiązywania kontaktów, bardzo towarzyski, z ogromnym poczuciem humoru. Był duszą towarzystwa. Na pewno potwierdzą to wszyscy ci, którzy go znali. Te cechy, takie jak błyskotliwość, umiejętność nawiązywania kontaktów, to mu się potem przydało w jego rozmaitych rolach zawodowych, które pełnił podczas swojej służby publicznej – przyznaje były minister spraw zagranicznych (1995–1997) i były członek Rady Polityki Pieniężnej (1998–2004).

I wspomina o tym, że Olechowski odegrał wielką rolę w przygotowaniach do transformacji systemowej w Polsce i potem w pierwszych latach tej transformacji.

Spędzał sporo czasu za granicą, pracował w ONZ w Genewie, pracował w Banku Światowym. I był, jak na ówczesne warunki polskie, jednym z bardzo nielicznych ludzi, którzy mieli kontakty w instytucjach międzynarodowych. Nasi zachodni partnerzy mieli do niego zaufanie. Był wiarygodny, bo go znali. Miał bardzo dobrą opinię jako ekonomista – kompetentny, fachowy. Andrzej otwierał praktycznie wszystkie drzwi w krajach zachodnich. I jeszcze mówił płynnie w kilku językach obcych. Dariusz Rosati

Dariusz Rosati zaznacza, że to właśnie Andrzej Olechowski jako minister spraw zagranicznych składał wniosek o członkostwo Polski w Unii Europejskiej: – Był jedną z twarzy naszej transformacji i jego zasługi w tamtym okresie są niepodważalne. A potem wkroczył też do polityki krajowej, na krótko wprawdzie, ale w wyborach prezydenckich zrobił bardzo dobry wynik – przypomina.

Andrzej Olechowski zdobył w 2000 roku 17,3 proc. głosów (to ponad 3 mln).

Andrzej Olechowski nie był typowym politykiem partyjnym

Dariusz Rosati przypomina dziś, że Andrzej Olechowski "typowym politykiem partyjnym nie był": – Był wprawdzie współzałożycielem Platformy Obywatelskiej, ale nigdy się do Platformy w końcu nie zapisał. Partyjna działalność nie pociągała go specjalnie. On był samodzielny. Uważał, że może służyć krajowi jako fachowiec, jako człowiek kompetentny, który wykorzystuje swoje umiejętności, swoje talenty i swoje znajomości, również na świecie, żeby załatwiać ważne sprawy dla Polski.

Później, gdy już nie brał czynnego udziału w życiu politycznym, to komentował je w mediach zawsze takim krytycznym, rozważnym okiem. Ostatniego wywiadu dla naTemat Andrzej Olechowski udzielił w ubiegłym roku przed drugą turą wyborów prezydenckich. Zauważał plusy i minusy zarówno w środowisku prawicowym, jak i tym reprezentowanym przez Donalda Tuska.

Dariusz Rosati podkreśla, że Andrzej Olechowski obawiał się, w jakim kierunku zmierza polska polityka.