Jest nowy ruch prokuratury w sprawie tragicznego wypadku Łukasza Litewki. Fot. flickr.com / Klub Lewicy

Sąd w Dąbrowie Górniczej zdecydował, że kierowca Mitsubishi – podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, mógłby opuścić areszt po wpłaceniu poręczenia majątkowego. Tymczasem prokuratura złożyła zażalenie w sprawie tej decyzji.

Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej ogłosił w minioną sobotę (25 kwietnia), że 57-letni podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł, pozostanie w areszcie przez trzy miesiące.

Zastrzegł równocześnie, że mężczyzna będzie mógł wyjść zza krat, jeżeli w terminie 14 dni wpłaci poręczenie majątkowe w wysokości 40 tys. zł. Jeśli to zrobi, areszt tymczasowy zostanie uchylony, a mężczyzna zostanie objęty dozorem policji oraz zakazem opuszczania kraju.

Prokuratura nie chce, aby kierowca puścił areszt

Prokuratura nie zgadza się z tą decyzją sądu. – Dzisiaj prokurator nadzorujący postępowanie w sprawie śmiertelnego wypadku z udziałem posła Łukasza Litewki podjął decyzję o skierowaniu zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej w zakresie, w jakim ustanawia ono warunek upoważniający podejrzanego do wyjścia z aresztu w przypadku wpłaty poręczenia majątkowego w kwocie 40 tys. złotych – powiedział rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu prok. Bartosz Kilian, cytowany przez Interię.

Zdaniem prok. Kiliana areszt powinien mieć charakter bezwarunkowy z uwagi na to, że postępowanie znajduje się w bardzo wstępnej fazie i nadal trwa intensywny proces gromadzenia dowodów. – Zażalenie na postanowienie prawdopodobnie jeszcze w poniedziałek trafi do Sądu Okręgowego w Sosnowcu – dodał.

Tragiczna śmierć Łukasza Litewki

Przypomnijmy: poseł Lewicy Łukasz Litewka zginął w tragicznym wypadku w czwartek 23 kwietnia. Parlamentarzysta był powszechnie znany ze swojej ogromnej aktywności charytatywnej oraz bezinteresownej pomocy słabszym.

Tamtego dnia jechał rowerem ulicą Kazimierzowską w Dąbrowie Górniczej. Kierowca osobówki, 57-letni mieszkaniec Sosnowca, miał zjechać na przeciwległy pas i uderzyć w polityka.

Mimo interwencji medyków i służb życia Łukasza Litewki nie udało się uratować. Przeprowadzono już sekcję zwłok, która wykazała, że do zgonu doszło przez wykrwawienie.

Jak informowaliśmy w naTemat, przesłuchano już także kierowcę. Pierwsze zeznania wzbudziły u prokuratorów zastrzeżenia. Mężczyzna nie potrafił jednoznacznie zrekonstruować momentu, w którym stracił panowanie nad autem. Według relacji śledczych podejrzany balansował między opowieściami o nagłej utracie przytomności a chwilowym rozkojarzeniem lub całkowitym zanikiem pamięci.

Aby zweryfikować, czy te tłumaczenia nie są jedynie przyjętą linią obrony, policja rozpoczęła budowanie tzw. linii życia podejrzanego.

