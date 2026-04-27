Nowa prognoza pogody na majówkę 2026. Nawet 28 stopni C. Fot. WXCharts.com. Montaż: naTemat.pl

Ponad 20 stopni Celsjusza i słonecznie – taka pogoda ma być w majówkę 2026. Choć jeszcze do niedawna prognozy nie wyglądały najlepiej, to nastąpił spory zwrot. Szykuje się wymarzona aura na pierwszy majowy weekend.

Jeszcze do niedawna miny Polakom zrzedły na widok prognoz na majówkę. Pogoda już nie raz jednak pokazała w tym roku, że potrafi płatać figle. Tak było i tym razem. Najnowsze przewidywania Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na 1, 2 i 3 maja pozytywnie zaskakują.

Prognoza pogody na majówkę 2026. Nawet 26-28 stopnic C.

"Nowy tydzień nie przywita nas ciepłem, ale zbliżająca się majówka zapowiada się bardzo obiecująco" – informuje IMGW w mediach społecznościowych. Choć jeszcze w tych ostatnich dniach kwietnia może być wietrznie i chłodno, szczególnie w nocy z przymrozkami, ale sam początek maja odmieni tę aurę. Od zachodniej części Europy napłynie nad nasz kraj masa ciepłego powietrza.

1 maja będzie przewaga słońca, lekko pochmurnie może być na krańcach wschodnich Podlasia i Suwalszczyzny oraz na terenach podgórskich Karpat. Termometry pokażą od 7 stopni w górach, po 16 stopni C na wschodzie, do nawet 22 na zachodzie. Na Pomorzu temperatura może się wahać od 18 do 20 stopni C.

fot. IMGW

2 maja ma być jeszcze przyjemniejszy. W najcieplejszym momencie dnia słupki rtęci dobiją do 26. kreski na zachodzie. W przeważającej części kraju 22-24 stopnie C. Nieco chłodniej będzie jedynie na Suwalszczyźnie (20 stopni C.) i w górach – 14 stopni C.

3 maja – meteorolodzy z IMGW przewidują, że – niebo będzie bezchmurne. A temperatura podskoczy. Im bliżej zachodu, tym cieplej, nawet do 28 stopni C. w miejscowościach przy granicy z Niemcami i Czechami.

Mieszkańcy okolic Poznania, Łodzi i Warszawy również mogą przygotować się na wysokie temperatury: od 25 do 27 stopni C. Podobnie na Pomorzu. Powyżej 20 stopni będzie niemal w całym kraju (także na wschodzi i południu).

Początek następnego tygodnie przywita nas upałem. Na jeszcze większej części kraju mamy odnotować 26-28 stopni Celsjusza na naszych termometrach (w słońcu może być naprawdę gorąco). Szykuje się więc świetna pogoda na początku maja.

Pogoda na lato 2026

Ostatnio w naTemat przeanalizowaliśmy też prognozy pogody na lato 2026. Według amerykańskiego modelu CFS E3 w nadchodzące wakacje 2026 będziemy cieszyć się temperaturami znacznie wykraczającymi poza średnią z lat 1991–2020. To doskonała wiadomość dla wszystkich, którzy liczą na prawdziwie upalne lato bez konieczności opuszczania granic kraju.

Tradycyjne kierunki wakacyjnych ucieczek, takie jak Hiszpania, Portugalia, Grecja czy Turcja, w tym roku mogą przynieść pewne rozczarowanie tym, którzy szukają gwarantowanego, bezchmurnego nieba. Co ciekawe, to właśnie Polska ma w nadchodzącym sezonie zaoferować warunki zbliżone do śródziemnomorskich kurortów. Amerykańskie wyliczenia wskazują, że czerwiec oraz lipiec mogą przynieść temperatury o około 1–1,5 stopnia Celsjusza wyższe od normy wieloletniej.