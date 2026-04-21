Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie I stopnia. W nocy z 21 na 22 kwietnia grożą nam spadki temperatury. Przymrozki mogą objąć cały kraj. Na nowy alert powinni zwrócić uwagę przede wszystkim kierowcy i posiadacze ogródków.

IMGW wydał kolejne w ostatnich dniach ostrzeżenie. Tym razem zagrożeniem nie są intensywne opady deszczu, a przymrozki. Temperatura spadnie na całym obszarze naszego kraju. W niektórych miejscach termometry mogą wskazać –6 stopni Celsjusza.

Tak drastyczny spadek poprzedzony był bardzo ciepłym weekendem. W niektórych miejscach termometry pokazały nawet 20 stopni. Aktualna prognoza synoptyczna IMGW (21 kwietnia 2026 roku, około godziny 16:00) sugeruje, że reszta tygodnia będzie znacznie łagodniejsza, jeśli chodzi o pogodę. Kolejne ochłodzenie z opadami deszczu może nastąpić w niedzielę 26 kwietnia.

Ostrzeżenie obejmuje całą Polskę

Prawdopodobieństwo wystąpienia przymrozków IMGW ocenia na 80 proc. Obszarem objętym zagrożeniem stopnia pierwszego jest cała Polska. Na przeważającym obszarze prognozuje się spadek od –2 stopni do –1 stopnia, lokalnie –4 stopnie, a przy gruncie od –6 stopni do –2 stopni.

Przymrozek wystąpi w nocy. Ostrzeżenie jest ważne od 21 kwietnia od godz. 23:00 do 22 kwietnia do godz. 7:00.

W Polsce obowiązuje trzystopniowa skala zagrożeń meteorologicznych. To, że ogłoszone na noc z 21 na 22 kwietnia przypisane jest do 1 stopnia, nie zwalnia nas ze szczególnej uważności. W ramach stopnia 1 przewidywane są warunki sprzyjające występowaniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia. Co ciekawe, taki alert może być podstawą do odwołania imprez masowych.

Jak przygotować się na minizimę w kwietniu?

Prognozowane przez IMGW warunki pogodowe będą sprzyjały lokalnemu występowaniu oblodzenia. Spora część kierowców korzysta już z letnich opon. Oznacza to więc, że na drogach rano trzeba będzie zachować szczególną ostrożność. Na szczęście raport nie wskazuje na to, żeby miała grozić nam typowa "szklanka".

Tak duże spadki temperatury są ogromnym zagrożeniem dla roślin. Większość z nich już rozpoczęła fazę kwitnienia. To także kiepska informacja dla rolników. Jeśli posiadasz florę na balkonie, warto wnieść ją na tę noc do środka. Rośliny w ogrodzie można za to zabezpieczyć agrowłókniną.

Przymrozek może też uszkodzić instalacje nawadniające. Jeśli na twojej posesji takowa pracuje, warto rozważyć zakręcenie dopływu i opróżnienie kranów. Plastikowe elementy systemów nawadniania są narażone na uszkodzenia spowodowane ciśnieniem generowanym przez rozszerzanie się wody. Następuje ono w wyniku przemiany ze stanu ciekłego w stały. Choć przymrozek będzie stosunkowo krótki i w większości przypadków nie będzie w stanie naruszyć elementów instalacji, nie ma potrzeby podejmowania takiego ryzyka.