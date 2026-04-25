Amerykańscy meteorolodzy właśnie opublikowali sezonowe prognozy pogody, które mogą zaciekawić turystów planujących wakacyjne wyjazdy. Wszystko wskazuje na to, że nadchodzące lato w Polsce może przynieść warunki, jakich zazwyczaj szukamy w dalekich kurortach.

O udanym wypoczynku decyduje zwłaszcza słońce i utrzymujące się ciepło, dlatego informacje płynące zza oceanu mogą budzić tak duże emocje. Według amerykańskiego modelu prognozowania pogody CFS E3, który jest regularnie analizowany i publikowany przez IMGW, w nadchodzące wakacje 2026 będziemy cieszyć się temperaturami znacznie wykraczającymi poza średnią z lat 1991–2020. To doskonała wiadomość dla wszystkich, którzy liczą na prawdziwie upalne lato bez konieczności opuszczania granic kraju.

Wakacje w Polsce jak w kurorcie. Czerwiec i lipiec z uderzeniem ciepła

Tradycyjne kierunki wakacyjnych ucieczek, takie jak Hiszpania, Portugalia, Grecja czy Turcja, w tym roku mogą przynieść pewne rozczarowanie tym, którzy szukają gwarantowanego, bezchmurnego nieba. Co ciekawe, to właśnie Polska ma w nadchodzącym sezonie zaoferować warunki zbliżone do śródziemnomorskich kurortów. Amerykańskie wyliczenia wskazują, że czerwiec oraz lipiec mogą przynieść temperatury o około 1–1,5 stopnia Celsjusza wyższe od normy wieloletniej.

Choć teoretycznie takie odchylenie nie wydaje się ekstremalne, w praktyce oznacza ono długie, stabilne okresy z wartościami na termometrach rzędu 25–30 stopni. Nierzadko będziemy też świadkami dni jeszcze cieplejszych, co zadowoli największych fanów plażowania. Sierpień zapowiada się nieco spokojniej – dodatnia anomalia temperatury utrzyma się, ale będzie mniejsza, oscylując w granicach 0,5–1 stopnia powyżej normy.

Opady deszczu w lecie. Gdzie będzie najbardziej sucho?

Jeśli chodzi o opady, tegoroczny scenariusz jest wyjątkowo zróżnicowany. Po bardzo wilgotnym maju, czerwiec ma przynieść wytchnienie i ilość deszczu zbliżoną do typowych statystyk dla tego miesiąca. Prawdziwe wyzwanie może pojawić się jednak w lipcu. Według modelu CFS E3 ma to być miesiąc wyjątkowo suchy, z opadami kształtującymi się znacznie poniżej normy. Dla wczasowiczów to świetna informacja, ale dla rolnictwa i poziomu wód może oznaczać narastający problem suszy.

W sierpniu sytuacja hydrologiczna powinna się nieco poprawić, choć deszcz nie spadnie równomiernie w całym kraju. Na większą ilość opadów muszą przygotować się mieszkańcy i turyści przebywający we wschodniej Polsce. Z kolei na zachodzie kraju sierpień ma być nadal stosunkowo pogodny, z ilością deszczu delikatnie odbiegającą od średniej na korzyść słońca.

Prognoza długoterminowa a rzeczywistość. Jak traktować te dane?

Planując urlop na podstawie takich doniesień, warto zachować zdrowy rozsądek. Prognozy sezonowe, oparte na zaawansowanych modelach takich jak CFS czy najnowszych zestawieniach IMGW, zawsze niosą ze sobą ryzyko błędu. Pogoda jest układem niezwykle dynamicznym, a parametry potrafią ulec zmianie pod wpływem nagłych zjawisk atmosferycznych na drugim końcu kontynentu.

