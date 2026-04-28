Czy 1 maja w piątek można jeść mięso? Księża udzielają dyspensy, ale stawiają warunek Fot. Photography121 / Shutterstock

Święto 1 maja w 2026 r. wypada w piątek, dlatego wielu katolików zastanawia się, czy długi weekend mogą rozpocząć od tradycyjnej kiełbaski z grilla. W większości diecezji biskupi idą wiernym na rękę i znoszą post, ale stawiają jeden ważny warunek.

Majówka w 2026 roku ułożyła się dość niefortunnie dla osób pracujących na etatach. Zyskują tak naprawdę zaledwie jeden dodatkowy dzień wolnego, ponieważ Święto Konstytucji 3 Maja wypada tym razem w niedzielę. Według obowiązujących przepisów za ten dzień w większości firm nie możemy odebrać dodatkowego wolnego.

Czy w piątek 1 maja obowiązuje post?

Prawo kościelne stawia sprawę jasno. "Wstrzemięźliwość od spożywania mięsa lub innych pokarmów, zgodnie z zarządzeniem Konferencji Episkopatu, należy zachowywać we wszystkie piątki całego roku, chyba że w danym dniu przypada jakaś uroczystość" – czytamy w kanonie 1251.

Pierwszy dzień maja to Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, znany powszechnie jako Święto Pracy. Nie jest to jednak w żadnym wymiarze święto kościelne. W kalendarzu liturgicznym nie znajdziemy pod tą datą żadnej uroczystości, która z automatu zwalniałaby wiernych z powstrzymywania się od jedzenia potraw z mięsa.

Planując piątkowe grillowanie, warto pamiętać o podstawowej zasadzie. Dyspensa biskupa działa wyłącznie na konkretnym terytorium. Obejmuje ona zarówno stałych mieszkańców diecezji, jak i przyjezdnych, którzy akurat się w niej znajdują. Jeśli więc wyjeżdżamy na długi weekend w inne rejony Polski, obowiązują nas zasady ustanowione przez lokalnego biskupa, a nie te z naszej rodzinnej parafii.

Dyspensa na 1 maja. Biskupi stawiają warunki

Wiele kurii publikuje tuż przed majówką specjalne dekrety, by rozwiać wszelkie wątpliwości. Dyspensa od wstrzemięźliwości od mięsa pojawia się na stronach diecezji, ale duchowni zawsze wymagają zadośćuczynienia. Najlepiej szukać takich informacji w sekcji aktualności na stronie internetowej naszej parafii.

"Osoby korzystające z dyspensy, powinny ofiarować w tym dniu dowolną modlitwę w intencji powołań kapłańskich i zakonnych" – przypomina w oficjalnym piśmie biskup sosnowiecki Artur Ważny.

W diecezji rzeszowskiej biskup Jan Wątroba zobowiązał wiernych do wsparcia papieskiej intencji na maj. Prosi w niej o odmówienie modlitwy "O pożywienie dla wszystkich", by wszyscy "unikali marnowania żywności i dążyli do zapewnienia każdemu dostępu do pożywienia dobrej jakości".

Do próśb wiernych przychyla się również diecezja tarnowska. "Korzystający z tej dyspensy są zobowiązani do ofiarowania w tym dniu dowolnej modlitwy w intencji pokoju na świecie lub do spełnienia konkretnego uczynku miłosierdzia" – czytamy w tamtejszym komunikacie.

Czy 1 maja trzeba iść do kościoła?

Początek maja to państwowe dni wolne, co rodzi kolejne pytania u katolików. Jak już było wcześniej wspomniane, Święta pracy nie znajdziemy w kościelnym spisie świąt nakazanych i nie jest obchodzona żadna uroczystość.