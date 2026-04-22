Zakopane co rok przyciąga tłumy turystów Fot. wfond/Shutterstock

Choć góry to typowy kierunek turystyczny wybierany przez Polaków, to w ostatnich latach bardzo podrożały. Rozwiązaniem może okazać się specjalna karta, dzięki którym znane atrakcje, miejsca rozrywki i restauracje w Zakopanym odwiedzimy o wiele taniej.

W kwietniu Zakopane zaskoczyło nową informacją. Od tego sezonu turyści odwiedzający miasto mogą zdobyć specjalną kartę. Karta Turysty to nowoczesny system benefitów, który według oficjalnej strony internetowej miasta oferuje dostęp do ponad 100 atrakcji. Z Kartą Turysty dostaniemy tańsze bilety wstępu i liczne zniżki. Jednak niezupełnie za darmo.

Jak zdobyć Kartę Turysty? Zakopane rusza z nową akcją

Jak przekazują władze miasta, oferowana karta to nie tylko dostęp do promocji. Razem z nią dostaniemy także praktyczny przewodnik po mieście. Odnajdziemy w nim na przykład opisy szlaków turystycznych, dane o instytucjach kultury, rozkłady komunikacji miejskiej oraz wszelkie możliwe informacje, których może potrzebować turysta w czasie pobytu w Zakopanym.

Jak ją dostać? Konieczne jest przede wszystkim zameldowanie się w wybranym obiekcie noclegowym, a także uiszczenie opłaty miejscowej. Są to warunki, których nie da się ominąć.

Po uiszczeniu opłaty na adres e-mail podany przy zameldowaniu otrzymamy indywidualny kod. Możemy zrealizować go na portalu Zakopiańska Karta Turysty bądź poprzez aplikację mobilną. Wystarczy tam znaleźć pakiet "Zakopane" i dodać go do koszyka. Następnie w zakładce "płatności" w wyznaczonym miejscu trzeba wpisać kod, który był w mailu.

Właśnie w ten sposób aktywujemy pakiet zniżek obowiązujący w Zakopanem i otrzymamy kod QR, który następnie możemy skanować w wybranych lokalizacjach współpracujących z miastem. Karta działa przez cały czas pobytu i wygasa ostatniego dnia o godzinie 23:59.

Zniżki dla turystów w Zakopanem. Program dopiero się rozkręca

Lista partnerów, którzy współpracują z miastem i oferują zniżki dla posiadaczy karty, nie jest jeszcze dostępna. Według portalu "Podhale 24" obejmuje ona jednak restauracje, aquaparki, stacje narciarskie i parki linowe. Być może wśród partnerów akcji znajdziemy firmy i obiekty, które już teraz współtworzą podobną inicjatywę – Kartę Mieszkańca Zakopanego. Pełna lista usług dostępnych w tym programie znajduje się na Zakopiańskiej Stronie Mieszkańca.

Karta Turysty może jeszcze bardziej przyciągnąć podróżnych do Zakopanego. W ostatnich latach rośnie także liczba turystów zagranicznych, np. tych z regionu Bliskiego Wschodu. Biorąc pod uwagę plany PKP, dzięki którym dojazd do Zakopanego na niektórych trasach może w przyszłości skrócić się niemal o połowę, miasto pozostanie jednym z najbardziej turystycznych w Polsce.

Jako że karta ma ruszyć z dniem pierwszego maja, jest to doskonała wiadomość dla tych, którzy wybierają się tam na majówkę. Być może oferowane zniżki odciążą trochę portfele turystów, które ostatnio są coraz bardziej nadwyrężone przez polskie kurorty wakacyjne. Do tego stopnia, że coraz częściej wybieramy kierunki na urlop za granicą.