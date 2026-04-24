Ryanair zdradził, gdzie Polacy lecą na majówkę 2026. Jeden kierunek dosłownie zmiażdżył konkurencję

Majówka to jeden z ulubionych długich weekendów Polaków. Choć w tym roku potrwa tylko 3 dni, to i tak wykorzystamy ją na wyjazdy. Wg danych rezerwacyjnych Ryanaira w tym okresie ogromnym zainteresowaniem będzie cieszył się zwłaszcza jeden kraj. Wygrał na wszystkich lotniskach.

Jedni dopiero zastanawiają się, gdzie polecą na wakacje, a inni już przebierają nogami, myśląc o majówkowym zwiedzaniu. Choć w tym roku długi weekend majowy potrwa tylko od piątku do niedzieli, to dla wielu osób będzie on okazją do pierwszego wyjazdu w tym sezonie. Jak się okazuje, Polacy pozostali wierni swoim upodobaniom i znów najchętniej rezerwowali podróże do Włoch.

Ryanair o największym hicie na majówkę. Włochy najpopularniejsze na każdym lotnisku

Ryanair zdradził, które kierunki na tegoroczną majówkę cieszyły się największym zainteresowaniem wśród polskich turystów. Okazuje się, że podobnie jak podczas Wielkanocy, i tym razem najwięcej turystów zdecydowało się na podróż do Włoch. Italia odpowiada aż za 42 proc. wszystkich rezerwacji.

Włochy dominują na wszystkich lotniskach regionalnych, z których lata Ryanair. Przewoźnik poinformował też, które włoskie miasta cieszą się największą popularnością. Numerem jeden jest król tanich city breaków, czyli Mediolan (24 proc. rezerwacji). Oznacza to, że najpewniej wielu naszych turystów w majówkę odwiedzi jezioro Como. Drugim najpopularniejszym kierunkiem jest Rzym (13 proc.), a podium uzupełnia Bari z 10 proc. rezerwacji. Dalej znalazły się Wenecja (7 proc.) oraz Piza i Katania (po 6 proc.). Szkoda, że w tym gronie nie ma Bolonii, będącej kulinarną stolicą Włoch.

Italia zdominowała zestawienie najpopularniejszych kierunków na majówkę 2026. Druga w rankingu Hiszpania odpowiada "jedynie" za 20 proc. wszystkich wyjazdów. Nasi podróżni najchętniej latają tam do Alicante (25 proc.), Malagi (19 proc.) i niespodziewanie na Majorkę (16 proc.). Największy z hiszpańskich klasyków, czyli Barcelona, znalazła się dopiero na czwartym miejscu z 10-procentowym zainteresowaniem. Czołową piątkę uzupełniła natomiast Walencja (8 proc.).

Majówka 2026 pod znakiem ciepła, słońca i morza

Patrząc na trendy majówkowe, widać wyraźnie, że Polacy są stęsknieni wakacyjnego klimatu. Wybierają bowiem kierunki słynące z ciepłej i słonecznej aury, a także bliskości morza. Wszystkich tych punktów z pewnością nie zabraknie w Grecji, która za sprawą 8-procentowego zainteresowania jest trzecim najpopularniejszym kierunkiem na majówkę 2026 z Ryanairem.

