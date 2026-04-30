Majówka to czas odpoczynku i grillowania. Katolicy muszą jednak pamiętać o kościelnych wytycznych Fot. Jaroslav Moravcik / Shutterstock

Majówka w 2026 roku przynosi katolikom kilka dylematów związanych z kościelnymi zasadami. Wierni zastanawiają się nad piątkowym grillem oraz obowiązkiem uczestnictwa w mszach. Rozwiewamy wszelkie wątpliwości.

Majowy długi weekend układa się specyficznie dla katolików, co wymusza spojrzenie w przepisy. Zbiegają się tu bowiem państwowe dni wolne z religijnymi zasadami dotyczącymi postu i udziału w mszy. Sprawy komplikuje dodatkowo układ kalendarza, który jest wyjątkowo niekorzystny dla pracowników.

Święta nakazane w prawie kanonicznym

Prawo kościelne jasno i konkretnie definiuje, kiedy wierni muszą pojawić się na mszy. Podstawowym zbiorem tych wytycznych jest Kodeks Prawa Kanonicznego.

"Niedziela, w czasie której jest czczona tajemnica paschalna, na podstawie tradycji apostolskiej winna być obchodzona w całym Kościele jako najdawniejszy dzień świąteczny nakazany. Ponadto należy obchodzić dni Narodzenia Pana naszego Jezusa Chrystusa, Objawienia Pańskiego, Wniebowstąpienia oraz Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, Jej Niepokalanego Poczęcia i Wniebowzięcia, Świętego Józefa, Świętych Apostołów Piotra i Pawła, wreszcie Wszystkich Świętych" – wskazuje kanon 1246.

Oficjalny kalendarz wymienia konkretne święta obowiązkowe. Należą do nich:

Narodzenie Pańskie (Boże Narodzenie, 25 grudnia) Objawienie Pańskie (Trzech Króli, 6 stycznia) Wniebowstąpienie Pańskie (święto ruchome, 40 dni po Wielkanocy) Najświętsze Ciało i Krew Chrystusa (Boże Ciało, święto ruchome) Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (Nowy Rok, 1 stycznia) Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny (8 grudnia) Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (Matki Boskiej Zielnej, 15 sierpnia) Świętego Józefa (19 marca) Świętych Apostołów Piotra i Pawła (29 czerwca) Wszystkich Świętych (1 listopada)

Czy w majówkę trzeba iść do kościoła?

Patrząc na powyższe zestawienie, łatwo zauważyć brak pierwszych dni maja. Święto Pracy oraz Święto Konstytucji 3 Maja to wyłącznie uroczystości państwowe. Z religijnego punktu widzenia nie wymuszają one na katolikach obecności na nabożeństwach.

Kościół pierwszego dnia maja wspomina m.in. św. Józefa z Nazaretu, patrona ludzi pracy. To doskonały moment na prywatną refleksję, ale nie wiąże się to z nakazem wizyty w świątyni. Nikt też nikomu nie broni tego zrobić.

Sytuacja jest inna w przypadku 3 maja. Z powodu tegorocznego układu kalendarza wypada w niedzielę. Ten fakt automatycznie sprawia, że ten dzień jest obowiązkowym czasem uczestnictwa w mszy dla każdego praktykującego katolika.

1 maja wypada w piątek. Czy jest wtedy post?

Początek maja rodzi też pytania o kulinarną stronę długiego weekendu. Wierni planujący rozpoczęcie odpoczynku od tradycyjnej kiełbasy z grilla, zastanawiają się, czy pw piątek będzie post, jak przez resztę roku.