Msza święta w kościele. Obowiązkowe święta kościelne, zasady postu i dyspensa na 1 maja dla katolików w Polsce.
Majówka to czas odpoczynku i grillowania. Katolicy muszą jednak pamiętać o kościelnych wytycznych Fot. Jaroslav Moravcik / Shutterstock

Majówka w 2026 roku przynosi katolikom kilka dylematów związanych z kościelnymi zasadami. Wierni zastanawiają się nad piątkowym grillem oraz obowiązkiem uczestnictwa w mszach. Rozwiewamy wszelkie wątpliwości.

Majowy długi weekend układa się specyficznie dla katolików, co wymusza spojrzenie w przepisy. Zbiegają się tu bowiem państwowe dni wolne z religijnymi zasadami dotyczącymi postu i udziału w mszy. Sprawy komplikuje dodatkowo układ kalendarza, który jest wyjątkowo niekorzystny dla pracowników.

Święta nakazane w prawie kanonicznym

Prawo kościelne jasno i konkretnie definiuje, kiedy wierni muszą pojawić się na mszy. Podstawowym zbiorem tych wytycznych jest Kodeks Prawa Kanonicznego.

"Niedziela, w czasie której jest czczona tajemnica paschalna, na podstawie tradycji apostolskiej winna być obchodzona w całym Kościele jako najdawniejszy dzień świąteczny nakazany. Ponadto należy obchodzić dni Narodzenia Pana naszego Jezusa Chrystusa, Objawienia Pańskiego, Wniebowstąpienia oraz Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, Jej Niepokalanego Poczęcia i Wniebowzięcia, Świętego Józefa, Świętych Apostołów Piotra i Pawła, wreszcie Wszystkich Świętych" – wskazuje kanon 1246.

Oficjalny kalendarz wymienia konkretne święta obowiązkowe. Należą do nich:

  • Narodzenie Pańskie (Boże Narodzenie, 25 grudnia)
  • Objawienie Pańskie (Trzech Króli, 6 stycznia)
  • Wniebowstąpienie Pańskie (święto ruchome, 40 dni po Wielkanocy)
  • Najświętsze Ciało i Krew Chrystusa (Boże Ciało, święto ruchome)
  • Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (Nowy Rok, 1 stycznia)
  • Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny (8 grudnia)
  • Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (Matki Boskiej Zielnej, 15 sierpnia)
  • Świętego Józefa (19 marca)
  • Świętych Apostołów Piotra i Pawła (29 czerwca)
  • Wszystkich Świętych (1 listopada)

    • Czy w majówkę trzeba iść do kościoła?

    Patrząc na powyższe zestawienie, łatwo zauważyć brak pierwszych dni maja. Święto Pracy oraz Święto Konstytucji 3 Maja to wyłącznie uroczystości państwowe. Z religijnego punktu widzenia nie wymuszają one na katolikach obecności na nabożeństwach.

    Kościół pierwszego dnia maja wspomina m.in. św. Józefa z Nazaretu, patrona ludzi pracy. To doskonały moment na prywatną refleksję, ale nie wiąże się to z nakazem wizyty w świątyni. Nikt też nikomu nie broni tego zrobić.

    Sytuacja jest inna w przypadku 3 maja. Z powodu tegorocznego układu kalendarza wypada w niedzielę. Ten fakt automatycznie sprawia, że ten dzień jest obowiązkowym czasem uczestnictwa w mszy dla każdego praktykującego katolika.

    Zobacz także

    logo
    Czy w piątek 1 maja można jeść mięso? Księża stawiają wiernym warunek
    logo
    Abp Jędraszewski grzmi o reformie edukacji. Wspomniał o austriackim akwareliście
    logo
    Terlikowski bez litości o PiS, biskupach i Trumpie. "To pastiszowy antychryst"
    logo
    Edyta Górniak nagle wypaliła o Kościele i księżach. Jedno zdanie wywoła burzę
    logo
    Kościół też szykuje się na czarny scenariusz. Parafie mają wejść do systemu
    logo
    Prawda o ostatnich dniach Jezusa, której nie ma w Biblii. Zobacz najnowsze "Biuro Tajemnic"

    1 maja wypada w piątek. Czy jest wtedy post?

    Początek maja rodzi też pytania o kulinarną stronę długiego weekendu. Wierni planujący rozpoczęcie odpoczynku od tradycyjnej kiełbasy z grilla, zastanawiają się, czy pw piątek będzie post, jak przez resztę roku.

    Wielu biskupów decyduje się jednak iść wiernym na rękę. Wydają specjalną dyspensę na 1 maja, pozwalająca na jedzenie mięsa. Duchowni stawiają jednak warunek, domagając się duchowego zadośćuczynienia. Może to być odmówienie konkretnej modlitwy w wyznaczonej intencji lub wsparcie inicjatyw charytatywnych.