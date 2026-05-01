Majówka to dla wielu Polaków początek sezonu grillowego. Ale co najlepiej wrzucić na ruszt? Choć jak wiadomo, sam grill do zdrowych nie należy, to dietetyczka wskazała, co mimo wszystko jest najlepszą opcją. I wcale nie chodzi tu o kiełbasę.

Majówka to dla wielu Polek i Polaków otwarcie sezonu ogrodowego i grillowego przed cieplejszymi miesiącami. Wielu z nas już od dłuższego czasu planuje wystawić swój sprzęt grillowy z garażu lub piwnicy, a wolny dłuższy weekend, czyli 1,2 czy 3 maja to idealna okazja.

Niektórzy śmieją się nawet, że grillowanie jest ulubionym sportem Polaków. Kiedy o nim myślimy, najczęściej na ruszcie od razu widzimy mięso. A mięsnych dań z grilla jest do wyboru naprawdę cała masa: karkówka, kiełbasa, szaszłyki czy piersi z kurczaka to najczęstsze wybory.

Co z tego jest najlepsze? Portal medonet.pl zapytał o to specjalistkę. Dietetyczka Aleksandra Kureń zwróciła uwagę na jedną ważną kwestię przy wyborze mięsa na grilla. – Jeśli zależy nam na tym, by grill był jak najzdrowszy, to musimy pamiętać, że mięso nieprzetworzone zawsze będzie lepszym wyborem niż mięso przetworzone, czyli – karkówka albo pierś z kurczaka to lepszy wybór niż kiełbasa albo boczek – wskazała.

Chodzi o to, że w trakcie przetwarzania do takich mięs dorzucane są często różne dodatki: nie tylko azotyn sodu, ale też, chociażby duże ilości soli. A to niestety niekorzystnie wpływa na nasz organizm, zwłaszcza na układ pokarmowy.

Wybór między mięsem z kurczaka a wołowiną czy wieprzowiną też jest istotny. – Lepszym wyborem niż wołowina i wieprzowina jest drób – zwłaszcza jeśli grillujemy dość często. Tzw. mięso czerwone (wołowina, wieprzowina, baranina) spożywane w dużych ilościach może bowiem stanowić czynnik ryzyka nowotworu jelita grubego, m.in. ze względu na wysokie ilości żelaza hemowego – wskazała specjalistka.

Jednocześnie nie warto popadać w panikę. Sama dietetyczka mówi, że "jeśli robimy grilla raz w miesiącu, to na spokojnie możemy sobie pozwolić na dobrej jakości kiełbasę czy boczek", ale jeśli "grillujemy często, to warto jednak zastanowić się nad zdrowotną jakością wybieranego mięsa".

Grill bez mięsa: to możliwe i równie pyszne...

Ci, którzy nie jedzą mięsa doskonale o tym wiedzą, że na ruszcie może znaleźć się naprawdę mnóstwo pysznych produktów i wcale nie musi być to kiełbasa ani karkówka.

Dietetyczka wymieniła kilka zdrowych pozycji. – Świetnie sprawdzą się ryby, ale także np. sery takie jak oscypek czy halloumi, wegańskie alternatywy dla mięsa, no i oczywiście – warzywa i…owoce. Warzywa i owoce to nie tylko świetne urozmaicenie grilla, ale także źródło błonnika, który sprawia, że po takim posiłku czujemy się syci. W tej grupie najlepiej na grillu sprawdzą się cukinia, papryka, bakłażan, pieczarki (to oczywiście nie warzywo, ale spełnia podobną rolę), natomiast wśród owoców super opcją do grillowania będzie arbuz, ananas czy brzoskwinia – wymieniała.