Aktualne warunki pogodowe w Polsce sprzyjają powstawaniu niebezpiecznych sytuacji w lasach. Gwałtownie wzrosło zagrożenie pożarowe, dlatego służby apelują o szczególną ostrożność i rozsądek przed nadchodzącym długim weekendem.

Majówka za chwilę, a wielu z nas planuje już wypady na łono natury, aby odpocząć w leśnym zaciszu i pospacerować lub spędzić ten czas aktywniej, np. na rowerze. Jednak przy obecnej sytuacji pogodowej w całym kraju drastycznie podniosło się ryzyko pożarów. Dlatego niezwykle ważne jest, aby podczas tego majówkowego wypoczynku zachować szczególną czujność oraz pamiętać o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa.

Ostrzeżenia IMGW i 3. stopień zagrożenia pożarowego

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował ostrzeżenie przed bardzo wysokim, a miejscami nawet ekstremalnym zagrożeniem pożarowym lasów, co dotyczy w szczególności północnej i wschodniej części kraju.

Dane te potwierdza mapa opracowywana przez Instytut Badawczy Leśnictwa, która wskazuje, że na przeważającym obszarze Polskich lasów występuje obecnie 3. stopień zagrożenia. Z uwagi na prognozy pogody sytuacja ta nie ulegnie poprawie i potrwa przez cały nadchodzący długi weekend.

Kluczowym problemem są tu warunki atmosferyczne, takie jak brak opadów deszczu, niska wilgotność powietrza, zmienny wiatr oraz wysoka temperatura przy małym zachmurzeniu. Przy takiej pogodzie nawet najmniejszy impuls, np. rzucony niedopałek czy iskra, może doprowadzić do powstania ognia i jego błyskawicznego rozprzestrzenienia się w lesie.

Zagrożenie pożarowe na 29 kwietnia Fot. IMGW

Tysiące pożarów od początku roku. Strażacy apelują o rozsądek

Jak podaje Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, tylko w ostatni weekend 25-26 kwietnia strażacy musieli interweniować 228 razy przy pożarach lasów. Od początku 2026 roku odnotowano natomiast już łącznie ponad 2000 takich zdarzeń. Z tego względu służby ratunkowe ponawiają apel o zachowanie najwyższej ostrożności podczas spędzania wolnego czasu na terenach zielonych. Jeden błąd może doprowadzić do nieodwracalnych strat w przyrodzie i zagrozić życiu osób oraz zwierząt przebywających w pobliżu.

Aby uniknąć tragedii, należy bezwzględnie przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa. Zabronione jest rozniecanie ognia poza miejscami do tego wyznaczonymi, a także wypalanie wierzchniej warstwy gleby oraz pozostałości roślinnych. W lasach obowiązuje również zakaz palenia tytoniu.

Turyści powinni poruszać się wyłącznie po wyznaczonych szlakach. Przed wycieczką warto też sprawdzić aktualne komunikaty nadleśnictw, ponieważ przy skrajnie trudnych warunkach może zostać wprowadzony okresowy zakaz wstępu do lasu, do którego należy się bezwzględnie dostosować.

Akcja "Majówka 26". Straż Leśna rusza w teren

Lasy Państwowe rozpoczynają też akcję "Majówka 26". Działania Straży Leśnej ruszają już dzisiaj 29 kwietnia i potrwają do 8 maja. W tym czasie strażnicy będą intensywnie patrolować tereny leśne, dbając o porządek i przestrzeganie przepisów. Akcja ma na celu nie tylko zapewnienie komfortu turystom, ale przede wszystkim zapobieganie pożarom, które w tym okresie stanowią największe zagrożenie dla ekosystemu.

Każdy, kto zlekceważy obowiązujące zasady, musi liczyć się z konsekwencjami w postaci mandatu lub skierowania wniosku o ukaranie do sądu. Działania te będą prowadzone w ścisłej współpracy z policją oraz Strażą Graniczną. Pamiętajmy, że leśnicy i strażnicy czuwają nad naszym bezpieczeństwem, ale to od naszej odpowiedzialności zależy, czy tegoroczna majówka upłynie w spokojnej atmosferze.