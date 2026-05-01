W sprawie Jeffreya Epsteina światło dzienne ujrzały właśnie nowe zaskakujące informacje. Jak przekazał więzień, który dzielił z nim cele, biznesmen przed śmiercią miał zostawić list pożegnalny. Przez siedem lat opinia publiczna nic o tym nie wiedziała, ale dokument miał zostać zabezpieczony. Mężczyzna ujawnił także, co było w nim zapisane.

Przypomnijmy, że Jeffrey Epstein był amerykańskim finansistą, miliarderem i skazanym przestępcą, znanym m.in. z niesławnej prywatnej wyspy, na którą miał zapraszać wpływowych mężczyzn i nieletnie dziewczyny. Zmarł w areszcie w 2019 roku. Pod koniec stycznia tego roku ujawniono miliony akt w jego sprawie.

List pożegnalny Epsteina. Współwięzień ujawnia

Tymczasem pojawiły się nowe wiadomości. Chodzi o list pożegnalny, który Epstein miał napisać niedługo przed swoją śmiercią w więzieniu na Manhattanie. Dokument był utrzymywany w tajemnicy przez prawie siedem lat i przechowywany w nowojorskim sądzie. A wszystko teraz opisał "The New York Times".

Według ustaleń dziennikarzy kartkę z wiadomością od Epsteina miał znaleźć współwięzień Nicholas Tartaglione. Mężczyzna zeznał, że odkrył notatkę w lipcu 2019 roku, po tym, jak skompromitowanego biznesmena znaleziono nieprzytomnego. Wtedy Epstein przeżył, ale kilka tygodni później został znaleziony martwy w więzieniu.

Co napisał Epstein przed śmiercią?

Z relacji Tartaglione wynika, że "list był ukryty w środku powieści graficznej". "NYT" donosi, że jego treść była krótka, ale znacząca. Epstein miał napisać, że "czas się pożegnać". Miał też zapytać: "czego ode mnie oczekujecie? Że wybuchnę płaczem?".

Współosadzony twierdził, iż w notatce finansisty było też zdanie: "nic na mnie nie znaleźli". W tle chodziło o prowadzone przeciwko niemu postępowanie. Ten list został podobno zabezpieczony i utajniony w innej sprawie karnej, tej dotyczącej Tartaglione.

Co miało spowodować, że przez lata jego treść mogła nie być znana nawet osobom, badającym "okoliczności śmierci Epsteina". A jak wiadomo, wokół tej kwestii narodziło się wiele teorii spiskowych i domysłów.

Warto też wspomnieć, że po osadzeniu w celi Jeffreya z Tartaglione (byłym policjantem skazanym za poważne przestępstwa) ze strony tego pierwszego pojawiły się oskarżenia, że były policjant miał go zastraszać i atakować. Później jednak Epstein zmienił swoje stanowisko, przekonując, że "nigdy nie mieli ze sobą problemów".

Przypominamy, że wszyscy, którzy borykają się z depresją lub mają kłopoty i chcieliby porozmawiać, mogą zadzwonić pod jeden z poniższych numerów telefonu: