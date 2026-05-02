Co dalej ze zbiórką Łatwoganga? Internauci mają jasną odpowiedź. Fot. screen z transmisji Łatwoganga

Piotr "Łatwogang" Hancke zebrał rekordową kwotę na rzecz Fundacji Cancer Fighters. Użytkownicy internetu wyraźnie chcą jeszcze więcej charytatywnych akcji bazujących na viralu. Wskazuje na to nowy sondaż z SW Research.

Zbiórka Łatwoganga i bedoesa odniosła spektakularny sukces. Zadeklarowana kwota akcji wynosi już niemal 283 miliony złotych. Nic więc dziwnego, że coraz więcej osób zadaje sobie pytanie, jakie będą kolejne kroki influencera.

Jedną z propozycji internautów jest kontynuowanie działań pomocowych w ramach cyklicznych zbiórek na modłę WOŚP. Choć Łatwogang robi sobie przerwę od obecności w sieci, już teraz pojawiają się głosy, że w Polsce jest potrzeba większej liczby tego typu działań. Wskazuje na to też badanie zlecone przez "Rzeczpospolitą".

Kwestionariusz w sondażu SW Research dla rp.pl przybliżył kontekst sytuacji, tj. zebranie ponad 250 milionów złotych na rzecz Fundacji Cancer Fighters w trakcie dziewięciodniowej transmisji zorganizowanej przez Łatwoganga i skwitowany był prostym pytaniem: "Czy Pani/Pana zdaniem powinien kontynuować takie działania w formie cyklicznych zbiórek?"

Sondaż o działaniach Łatwoganga mówi jasno: przeważająca większość wspiera ideę cyklicznych zbiórek

Ogółem 69,5 proc. uczestników sondażu wyraziło aprobatę wobec tego pomysłu, 10,8 proc. uczestników wyraziło sprzeciw, a 19,7 proc. badanych stwierdziło, że nie ma zdania w tej kwestii.

Częściej pozytywnie o idei wypowiadały się kobiety – 70,5 proc. niż mężczyźni – 68,4 proc. Poparcie dla pomysłu rzadziej przejawiały osoby starsze (powyżej 50 lat), bo w "zaledwie" 66,5 proc. przypadków. W grupie wiekowej 35-49 lat było to 68,2 proc., 25-34 lata już 74,9 proc., a w grupie do lat 24 poparcie dla pomysłu wykazuje aż 79,9 proc. uczestników badania.

Różnice w opiniach wobec stosunku do idei cyklicznych zbiórek Łatwoganga obserwowane są również w sferze edukacji. Aż 78,5 proc. osób deklarujących wykształcenie podstawowe/gimnazjalne o pomyśle kolejnych zbiórek wypowiedziało się pozytywnie. W przypadku wykształcenia zasadniczego zawodowego było to 76,4 proc. Osoby deklarujące wykształcenie średnie wspierają pomysł kolejnych zbiórek w 70,3 proc. Najniższe poparcie wykazują osoby o wykształceniu wyższym, bo "zaledwie" 66,7 proc.

Ciekawe różnice można zaobserwować w przypadku analizowania poparcia przez pryzmat dochodów. Osoby deklarujące dochód do 3000 złotych netto wspierają pomysł kolejnych zbiórek w 68,3 proc. Wyższe poparcie objawia się wśród osób deklarujących dochód 3001-5000 złotych, bo 72,4 proc. Aprobata spada w przypadku osób o dochodzie 5001-7000 złotych do 69,8 proc., by wzrosnąć do 70,3 proc. u osób o dochodzie powyżej 7000 złotych.

Różnice w poziomie poparcia dla pomysłu kolejnych zbiórek obserwowane są również w zależności od liczebności ludności na zamieszkiwanym terenie. Poparcie dla pomysłu na wsi wykazuje 67,1 proc. uczestników badania. W przypadku miast do 20 tys. mieszkańców jest to 71,9 proc. Ludność z nieco większych miast (20-99 tys. mieszkańców) deklaruje poparcie na poziomie 68,3 proc. Mieszkańcy średniej wielkości ośrodków miejskich (100-199 tys.) deklarują poparcie na poziomie 76,8 proc. Osoby z dużych miast (200-499 tys.) popierają pomysł cyklicznych zbiórek Łatwoganga nieco rzadziej: w 73,8 proc. przypadków. Jeszcze mniejsza aprobata wobec pomysłu panuje wśród osób z największych miast, gdzie liczba mieszkańców przekracza 500 tys. – za pomysłem jest 69,9 proc. uczestników.

Co nowy sondaż o zbiórkach Łatwoganga mówi o naszym społeczeństwie?

Brak poparcia dla dalszych zbiórek Łatwoganga rośnie wraz z wiekiem osoby badanej. Choć wciąż mówimy tu o imponująco wysokim poziomie aprobaty. Taka zależność może wynikać z wyższego poziomu sceptycyzmu wobec internetowych akcji, ostrożności i przyzwyczajenia do innych form pomocy (np. WOŚP), ale też mniejszego zaangażowania w działania w sieci.

Podobna zależność obserwowana jest w przypadku poziomu edukacji uczestników badania. Im wyższy poziom wykształcenia, tym niższy poziom poparcia dla potencjalnych kolejnych zbiórek. Być może osoby lepiej wyedukowane kładą większy nacisk na systemowe rozwiązania obecnych problemów.

