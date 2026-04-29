Cancer Fighters podali oficjalną godzinę końca zbiórki Fot. Facebook.com / fundacjacancerfighters

Stream charytatywny Łatwoganga na rzecz podopiecznych fundacji Cancer Fighters dobiegł końca już w niedzielę, ale licznik wpłat wciąż bił rekordy. Teraz znamy dokładną datę, kiedy zbiórka zostanie oficjalnie zamknięta. Pozostało tylko kilka godzin.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Dziewięciodniowa transmisja na żywo prowadzona przez Łatwoganga na YouTube, która na stałe zapisze się w historii polskiego internetu, zakończyła się w niedzielę 26 kwietnia o symbolicznej godzinie 21:37. Ostateczny wynik zbiórki na walkę dzieci z nowotworami przekroczył najśmielsze oczekiwania, osiągając niebotyczną sumę ponad 250 milionów złotych.

Po wyłączeniu kamer fani nie przestali jednak wpłacać pieniędzy – kwota urosła do zawrotnych 282 mln zł (stan na 27.04). Obecnie fundacja Cancer Fighters jest w trakcie ostatecznej aktualizacji danych, łącząc wpływy ze wszystkich platform i kanałów. Dziś opublikowano jednak kluczowy komunikat, podający oficjalną datę zakończenia możliwości wspierania tej konkretnej akcji.

REKLAMA

Koniec wpłat o godzinie 20:00. Fundacja zamyka zbiórki

Na profilu fundacji Cancer Fighters w mediach społecznościowych pojawił się dzisiaj ważny komunikat dotyczący oficjalnego zamknięcia zbiórek powiązanych z akcją Łatwoganga i Bedoesa.

"Dziś równo o 20:00 zamykamy wszystkie zbiórki związane z naszą akcją. Dziękujemy, że jesteście częścią tej historii. To dopiero początek!" – czytamy w oświadczeniu Cancer Fighters opublikowanym na Instagramie.

Przedstawiciele fundacji zaznaczyli, że więcej szczegółowych informacji pojawi się wkrótce w oficjalnym raporcie. Dwa dni temu uruchomiono również specjalną stronę internetową, na której prezentowana jest aktualna, łączna kwota zebrana podczas streamu Łatwoganga oraz wszystkich towarzyszących zbiórek. To właśnie tam mają pojawiać się oficjalne sprawozdania dotyczące tego, co dalej będzie działo się z zebranymi funduszami.

REKLAMA

Fundacja stawia na pełną transparentność działań. Na dedykowanej witrynie, jak podają, każdy będzie mógł sprawdzić: "Jak pomagamy. Gdzie trafiają środki. Jakie decyzje podejmujemy i jakie przynoszą efekty". Więcej o samej fundacji Cancer Fighters pisaliśmy już wcześniej w naTemat.

Od "dissu na raka" do narodowej zbiórki. Tak zaczęła się ta historia

Warto przypomnieć, że cała ta mobilizacja polskiego internetu miała swój początek we współpracy rapera Bedoesa 2115 z 11-letnią Mają Mecan. Dziewczynka, będąca podopieczną Cancer Fighters, już po raz trzeci toczy walkę z ostrą białaczką szpikową. To właśnie ich wspólny utwór "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)" stał się hymnem, który 17 kwietnia zainspirował Łatwoganga do uruchomienia dziewięciodniowego maratonu na żywo.

REKLAMA

Przez ten czas mieszkanie streamera stało się centrum polskiego internetu, odwiedzanym przez dziesiątki gości – od gwiazd kina i muzyki, po legendy sportu. Wszystko po to, by jak najgłośniej mówić o potrzebach dzieci chorych onkologicznie. Finał, pierwotnie planowany na godzinę 16:00, został przedłużony do późnego wieczora. W ostatnich godzinach przed kamerami pojawili się sami inicjatorzy – Łatwogang i Bedoes 2115 – którym towarzyszyli podopieczni fundacji oraz jej przedstawiciele.