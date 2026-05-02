Dubaj stracił jedną ze swoich ikon. Najbardziej luksusowy hotel świata został nagle zamknięty Fot. Pandora Pictures/Shutterstock

Dubaj niezmiennie kojarzy się z przepychem i luksusem. Miasto wybudowane na pustyni przez lata pracowało na ten wizerunek, jednak po wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie może zmierzyć się z turystycznym kryzysem. Już teraz liczba rezerwacji może być wyraźnie mniejsza, co widać zwłaszcza po ruchach luksusowych hoteli.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Dubaj to miasto, do którego przyszłość już dotarła. Futurystyczna architektura i klimatyzowane przystanki autobusowe to tylko część z długiej listy dowodów na potwierdzenie tego stwierdzenia. Jednak przez najbliższe 18 miesięcy region będzie musiał poradzić sobie bez jednego ze swoich symboli. Jedyny na świecie hotel siedmiogwiazdkowy został nagle zamknięty.

REKLAMA

To właśnie ten obiekt niespodziewanie poinformował, że zamknie się na najbliższe 18 miesięcy. Jest to duża niespodzianka, ponieważ luksusowy hotel, w którym do pokoi przydzielani są prywatni lokaje, działał nieprzerwanie od 1999 roku. Jego zamknięcia niewielu się spodziewało.

Podczas marcowego ataku Iranu budynek znalazł się na czołówkach światowych mediów. Obiekt nie został wówczas poważnie uszkodzony, a ogień w jego pobliżu udało się szybko ugasić. Jak informuje "Reuters", nagłe zamknięcie hotelu nie ma nic wspólnego z tym incydentem. Jego właściciele mieli od dawna przygotowywać się do generalnego remontu, a aktualny spadek liczby rezerwacji po prostu przyspieszył tę decyzję.

REKLAMA

Mniej turystów w Dubaju? Hotele wykorzystują okazję na poprawę oferty

W trakcie zamknięcia obiekt ma przejść dużą modernizację. Jak zapowiadają właściciele, hotel nie straci swojego bogato zdobionego wnętrza. Remont ma jednak lepiej dostosować go do współczesnych oczekiwań gości. W nową erę obiekt ma wprowadzić francuski architekt Tristan Auer, który na swoim koncie ma przygotowanie wnętrz m.in. w paryskim hotelu Hôtel de Crillon.

Burdż al-Arab znany jest z najwyższego standardu. Nieoficjalnie mówiło się o nim, że to jedyny na świecie hotel siedmiogwiazdkowy. Być może po przebudowie strefy SPA i wdrożeniu najnowszych rozwiązań technologicznych na jego konto zostanie dopisana kolejna nieoficjalna gwiazdka.

REKLAMA