Nowe miejsce na zakup wakacji all inlcusive. Allegro połączyło siły z Itaką

Allegro to świetnie znana platforma sprzedażowa. Myśląc o zakupach online, pewnie większość z nas kojarzy je właśnie z nimi. Od 5 maja kupimy tam nie tylko walizki, plecaki czy kosmetyki, ale również wakacje. Ich współpraca z Itaką może poważnie namieszać na polskim rynku turystycznym.

Allegro już kilka miesięcy temu ogłosiło, że planuje wejść w segment sprzedaży wyjazdów i wakacji. Wszystko było jednak owiane tajemnicą i nawet branżowe media nie podawały żadnych szczegółów. Nowy projekt został pokazany dziennikarzom i użytkownikom we wtorek 5 maja. Tuż po majówce Allegro i Itaka zaczęły wspólnie sprzedawać wyjazdy na nowej platformie.

Oferta Itaki na Allegro. Na razie to tylko ułamek tego, co sprzedają

5 maja Allegro i Itaka zainaugurowały start platformy wakacje.allegro.pl. To właśnie tam pojawiły się oferty największego biura podróży w Polsce, a docelowo zawitają tam także wyjazdy innych touroperatorów, dla których będzie to nowy sposób na dotarcie do klientów.

– Polacy coraz chętniej kupują wakacje przez internet, dlatego widzimy duży potencjał i kluczową rolę Allegro w digitalizacji segmentu turystycznego. Allegro ma wiele do zaproponowania w tym obszarze – od wygodnego finansowania Allegro Pay przez ogromną bazę subskrybentów Smart! po najwyższe standardy obsługi klienta i bezpieczeństwa transakcji. Chętnie włączymy turystykę w portfolio usług Allegro, tworząc unikalną propozycję wartości oraz wzmacniając naszą obecność w obszarach codziennych potrzeb konsumentów – przyznał Marcin Kuśmierz, prezes Allegro.

Podczas konferencji kilkakrotnie padło stwierdzenie, że "Allegro jest zakochane w Itace", stąd na razie tylko jej oferty pojawią się na nowej platformie. A i to nie wszystkie. Aktualnie jest to ok. 10–15 proc. tego, co w swojej stronie internetowej i w salonach sprzedaży posiada Itaka. Na pierwszy ogień poszły rejsy, wczasy i wycieczki objazdowe. W sumie 800 hoteli w 27 krajach.

Są to jednak tylko oferty last minute z wyprzedzeniem wynoszącym maksymalnie 21 dni. W kolejnych miesiącach lista propozycji ma być coraz dłuższa, a docelowo na Allegro pojawią się niemal wszystkie produkty Itaki.

Jak zapowiedział wiceprezes Itaki, Piotr Henicz, oferta dostępna na Allegro będzie rozwijana sukcesywnie, a aktualne ograniczenia są związane z możliwościami technologicznymi. Docelowo na nowej platformie ma być dostępnych ok. 80–90 proc. tego, co sprzedaje Itaka.

Allegro nie chce być biurem podróży

Podczas konferencji prasowej Marcin Kuśmierz wprost przyznał, że Allegro nie planuje stać się biurem podróży, które będzie samodzielnie organizowało wyjazdy i wycieczki. Firma pozostanie platformą e-commerce skupioną na sprzedaży ofert touroperatorów. Aktualnie jest to Itaka, ale po pełnym wdrożeniu jej portfolio, w sprzedaży pojawią się propozycje także innych firm. Platforma chce też łączyć różne segmenty i np. do egzotycznych wycieczek sprzedawać pakiety niezbędnych szczepień. Plany rozwoju są zatem ambitne.

– Naszą ambicją jest zostanie platformą numer 1 w naszej części Europy, jeśli chodzi o sprzedaż usług turystycznych. To jest nasz plan i z niezwykłą konsekwencją oraz determinacją będziemy dążyli do osiągnięcia i realizacji tego celu – zaznaczył prezes Allegro.

– Nikt z nas nie zdecydowałby się na to, aby poświęcać tyle czasu, pracy, emocji i pewnych środków finansowych, gdyby te sprzedaże nie miały być znaczące. A teraz poczekajmy, rozpocznijmy – dodał Piotr Henicz.

Allegro może namieszać na rynku turystycznym

Jeżeli cele obu firm zostaną spełnione, Allegro może stać się kolejnym multiagentem turystycznym na wzór Wakacje.pl, Travelplanet.pl czy Fly.pl, ale z szerszą i wygodniejszą ofertą. Wyjazdy będą proponowane klientom, którzy szukają np. plecaków do samolotu. I w drugą stronę – kiedy kupicie wakacje, Allegro zasugeruje wam odpowiednią walizkę. Wszystkie niezbędne zakupy związane z podróżą będzie można zrobić na jednej platformie, a to wygoda, której w dzisiejszych czasach potrzebują konsumenci. Na tym będzie polegała ich przewaga nad konkurencją.

