Najtrudniejsze zadanie z matematyki na maturze? Maturzyści mają wyrobione zdanie.

W Polsce trwają egzaminy maturalne. Dzisiaj uczniowie mierzyli się z matematyką na poziomie podstawowym. Po jej zakończeniu w mediach społecznościowych od razu pojawiły się liczne komentarze dotyczące zadań, które sprawiły maturzystom największe trudności – wyłoniliśmy spośród nich jedno, przewijające się najczęściej.

Matura z matematyki na poziomie podstawowym rozpoczęła się we wtorek, 5 maja o godzinie 9:00. Na rozwiązanie arkusza uczniowie mieli 180 minut, co oznacza, że egzamin zakończył się o godzinie 12:00. Od lat to właśnie egzamin z matematyki jest wymieniany jako najtrudniejszy etap matury, a w dyskusjach publicznych pojawiały się nawet spekulacje, aby całkowicie usunąć go z listy egzaminów obowiązkowych. Jakie zadania w tym roku najbardziej zaskoczyły maturzystów?

Najtrudniejsze zadanie na maturze z matematyki

Struktura arkusza z matematyki na poziomie podstawowym wygląda następująco: uczniowie mierzą się z grupą zadań zamkniętych (zazwyczaj od 20 do 25 pytań) oraz zadaniami otwartymi, których zwykle jest od 7 do 14. W obu tych sekcjach można zdobyć po 25 punktów, co daje łączną pulę 50 punktów. Aby zdać, należy przekroczyć próg 30 proc., co w praktyce oznacza konieczność zdobycia minimum 15 punktów. Maturzyści natomiast wskazują na jeden konkretny punkt tegorocznego arkusza, spędzający im sen z powiek.

Chodzi o zadanie numer 7, które wymagało przeprowadzenia dowodu algebraicznego. Jego treść brzmiała: "Wykaż, że dla każdej liczby całkowitej n liczba 7n2+21n jest podzielna przez 14". Choć samo wyłączenie czynnika przed nawias wydawało się schematyczne, największy problem sprawiła konieczność pełnego uzasadnienia. Uczniowie musieli nie tylko wykonać obliczenia, ale przede wszystkim udowodnić, że wynik wyrażenia zawsze gwarantuje podzielność przez 14. To właśnie brak odpowiedniej argumentacji logicznej może kosztować wielu zdających cenne punkty, mimo poprawnie rozpoczętych działań.

Harmonogram matur rekordowego rocznika

W tym roku do matur przystąpi aż 344 840 uczniów. Tak wysoka frekwencja to bezpośredni skutek dawnej reformy obniżającej wiek szkolny dla 6-latków. Skumulowany rocznik oznacza ogromną konkurencję podczas rekrutacji na wymarzone uczelnie wyższe.

Harmonogram matur 2026 jest napięty i potrwa do 21 maja w części pisemnej (do 30 maja z uwzględnieniem egzaminów ustnych). Prezentuje się on następująco:

4 maja – język polski, poziom podstawowy 5 maja – matematyka, poziom podstawowy 6 maja – języki obce nowożytne (m.in. angielski, niemiecki, hiszpański), poziom podstawowy 7 maja – język angielski, poziom rozszerzony i dwujęzyczny 8 maja – biologia, poziom rozszerzony 11 maja – matematyka, poziom rozszerzony 12 maja – wiedza o społeczeństwie, poziom rozszerzony 13 maja – chemia, poziom rozszerzony 14 maja – informatyka, poziom rozszerzony 15 maja – geografia, poziom rozszerzony 18 maja – historia, poziom rozszerzony 19 maja – fizyka, poziom rozszerzony 20 maja – język polski, poziom rozszerzony

Egzaminy rozpoczynają się w dwóch blokach: o godzinie 9:00 oraz 14:00.

Kiedy wyniki? CKE podaje kluczowe daty dla maturzystów

Na oficjalne potwierdzenie swoich wyników maturzyści będą musieli poczekać do wakacji. Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępni punktację w systemach internetowych 8 lipca 2026 roku. Tego samego dnia do szkół trafią fizyczne świadectwa dojrzałości, które są niezbędne w procesie rekrutacyjnym na studia.