Wizz Air stworzył hitową trasę. Takiego sukcesu nikt się nie spodziewał Fot. Klaudia Zawistowska/naTemat

Wizz Air znany jest ze swoich niekonwencjonalnych tras i podejmowania sporego ryzyka. Z pewnością można powiedzieć, że przewoźnik nie boi się testowania nowych połączeń. Taką nieoczywistą opcją miały być loty z Gdańska do "Zakopane Airport", które stały się hitem, choć w zupełnie inny sposób, niż pierwotnie zakładano.

W grudniu 2025 roku Wizz Air uruchomił jedną z najbardziej intrygujących tras. Loty z Gdańska do słowackiego Popradu wywoływały ironiczny uśmiech i miały być propozycją dla mieszkańców Pomorza na wygodną podróż na narty. Połączenia planowano utrzymać do końca marca, a następnie o nich zapomnieć. Do akcji wkroczyli jednak Słowacy, którzy zaskoczyli wszystkich.

Wizz Air rozbił bank na lotach między Gdańskiem a Słowacją

Loty do Popradu żartobliwie nazwano podróżami na "Zakopane Airport". Ostatecznie oba miasta dzieli zaledwie 70 km. To mniej niż odległość z Warszawy na lotnisko Warszawa-Radom, która wynosi nieco ponad 100 km. W siatce Wizz Aira trasa ta wyglądała na typową "zapchajdziurę" – był dostępny slot, samolot i chęć przetestowania nowego kierunku.

Efekt zaskoczył jednak wszystkich. Polacy faktycznie latali na narty, ale o wiele ważniejszą grupą okazali się Słowacy, którzy wykorzystali połączenie z Gdańskiem, żeby wypoczywać nad Bałtykiem. Wcześniej uroki naszego wybrzeża poznali Czesi, którzy obecnie uwielbiają spędzać wakacje w Polsce. Wiele wskazuje na to, że Słowacy mogą pójść w ich ślady.

O fenomenie tej trasy w rozmowie z Fly4free.pl opowiedział Tomasz Kloskowski, prezes lotniska w Gdańsku. Przyznał on wprost, że zdarza się, iż wszystkie statystyki zapowiadają sukces danego kierunku, po czym okazuje się on klapą. Innym razem bywa odwrotnie.

– Czasem działa to też w drugą stronę: przychodzi do nas przewoźnik z jakimś kierunkiem albo my z naszymi wyliczeniami i druga strona łapie się za głowę: 'Boże, jak oni na to wpadli, przecież to bez sensu'. I nagle zaczynamy na tej trasie latać i okazuje się, że jest jakiś niespodziewany skok popytu, bo nie przewidzieliśmy jakiejś rzeczy. Tak jest właśnie w przypadku Popradu, gdzie nie spodziewaliśmy się, że Słowacy będą tak mocno zapewniać ruch i zapełniać samoloty do Gdańska. I to jest coś, co znowu otwiera nam szare komórki, bo nagle siatkę połączeń możemy konstruować w zupełnie inny sposób – przyznał Klosowski.

Trasa Wizz Aira z Gdańska do Popradu przedłużona do czerwca. Wróci jesienią

W związku z ogromnym zainteresowaniem Wizz Air postanowił wydłużyć okres kursowania na tej trasie. Zamiast kasować loty Gdańsk–Poprad w marcu, utrzymał siatkę aż do czerwca. Szkoda, że nie udało się jej rozciągnąć na całe wakacje, ponieważ wtedy skala zainteresowania Słowaków urlopem nad morzem byłaby jeszcze lepiej widoczna.