W 2026 roku branża lotnicza boryka się z licznymi problemami. Aby rozwiązać część z nich, niektóre lotniska testują nowe rozwiązania. Mogą one znacznie wpłynąć na plany pasażerów.

Zbliża się sezon wakacyjny i wkrótce miliony pasażerów wyruszą w podróże. To właśnie wtedy system lotniczy działa na granicy wydolności, bo samoloty są pełne, rozkłady napięte i każda drobna zmiana może wywołać efekt domina. Przekonały się o tym tysiące pasażerów, których loty zostały odwołane na skutek strajków na dużych europejskich lotniskach.

W najnowszym sezonie wakacyjnym dochodzi jeszcze jeden czynnik. Jest to presja kosztów paliwa, które od czasu wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie znacznie zdrożało. Przez niedobory paliwa linie lotnicze od kilku miesięcy ograniczają siatki połączeń. Niekóre z nich musiały nawet zniknąć z rynku. Teraz w Wielkiej Brytanii zapowiadane są zmiany, które mogą zmienić plany wielu podróżnych.

W Wielkiej Brytanii będą łączyć pasażerów. Nowy sposób na oszczędzanie paliwa

Jak podaje "Euronews", w Wielkiej Brytanii rozważane jest rozwiązanie, które pozwoli liniom lotniczym grupować pasażerów z różnych rejsów lecących tego samego dnia do tych samych miejsc. W praktyce oznacza to, że zamiast kilku częściowo wypełnionych samolotów przewoźnicy będą mogli wysłać jeden pełniejszy rejs.

Dla pasażerów może to oznaczać mniejszą decyzyjność, bo rezerwacja konkretnego lotu nie zawsze będzie gwarancją polecenia konkretnego rejsem. Część osób może zostać przeniesiona na inne godziny, a nawet na inne rejsy realizowane tego samego dnia. Celem tych zmian miałoby być ograniczenie wykorzystania paliwa i zmniejszenie liczby pustych miejsc na pokładach samolotów.

Jak podaje "Euronews", na horyzoncie pojawia się również druga zmiana. Linie lotnicze będą mogły łatwiej rezygnować z niewykorzystanych slotów wylotu na lotniskach bez ryzyka ich długofalowej utraty.

Co to oznacza? Dotąd przewoźnicy byli zobowiązani do wykorzystania większości przydzielonych slotów odlotów i lądowań; w przeciwnym razie czekała ich kara. W niektórych przypadkach, np. w czasach pandemii, prowadziło to nawet do wykonywania lotów ze znikomą liczbą pasażerów. Wszystko po to, by nie tracić swojego przydziału. Teraz zasada ta ma być rozluźniona.

Oszczędność paliwa kontra pasażerowie. Wielka Brytania szykuje się na zmiany

Nowe podejście ma na celu ograniczenie kosztów w okresie, gdy każdy litr paliwa jest na wagę złota. Jednak dla pasażerów może to mieć konkretne konsekwencje.

Co konkretnie oznaczają zapowiadane zmiany? Do tej pory sprawa była prosta. Kiedy rezerowaliśmy lot, bardzo rzadko zdarzało się, że coś szło nie tak. Chociaż odwołania lotów i opóźnienia rejsów zdecydowanie się zdarzały, w większości wypadków karta pokładowa w ręku była praktycznie gwarancją podróży.

Teraz w Wielkiej Brytanii może się to zmienić. Z rezerwacją biletu lot nadal będzie gwarantowany, ale niekoniecznie ten, który pasażer dokładnie wybrał. Zmiany godzin wylotu w obrębie tego samego dnia mogą zdarzyć się częściej niż dotychczas. W skrajnych przypadkach w ramach "konsolidacji" siatki połączeń przewoźnicy mogą proponować pasażerom rejs innej linii lotniczej.