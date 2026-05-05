Plaże w znanych europejskich kurortach już wkrótce wypełnią turyści

Choć branża turystyczna mierzy się dziś z licznymi problemami, jeden kierunek niezmiennie przyciąga tłumy. wczasowiczów w wakacje. I choć może się wydawać, że globalne zawirowania zniechęcą turystów, rzeczywistość pokazuje coś zupełnie innego. Nawet rosnące ceny nie są w stanie zniechęcić urlopowiczów.

Zbliżają się wakacje i wkrótce wielu Polaków wyruszy na urlop. Wybór kierunku nie jest jednak tak oczywisty jak jeszcze kilka lat temu, bo sytuacja na świecie sprawia, że część turystów podchodzi do planowania podróży ostrożniej niż zwykle.

Wszystko dlatego, że branża turystyczna od początku roku przeżywa liczne kryzysy. Konflikty w różnych częściach świata, w tym na Bliskim Wschodzie, powodują niepewność na rynku. Do tego dochodzą problemy logistyczne: od zakłóceń w dostawach paliwa lotniczego po strajki pracowników linii lotniczych, m.in. w Niemczech i Brukseli.

Turcja rośnie w siłę. Tak przeciwstawia się kryzysom

Jak podaje "Rzeczpospolita", w pierwszym kwartale 2026 roku Turcję odwiedziło 9,2 mln zagranicznych turystów – to o 4,2 procent więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej. W tym samym czasie przychody z turystyki sięgnęły 9,9 mld dolarów, co również oznacza wzrost rok do roku.

Minister kultury i turystyki Mehmet Nuri Ersoy zwraca uwagę, że branża funkcjonuje w wyjątkowo wrażliwym otoczeniu, bo napięcia geopolityczne bezpośrednio wpływają na decyzje podróżnych. Jak podkreśla, podobne wyzwania pojawiały się już wcześniej. Mimo niepewności i trudnej sytuacji w regionie, Turcja zakończyła 2025 rok z wynikiem 64 mln odwiedzających oraz przychodami na poziomie 65,2 mld dolarów.

Warto też zauważyć, że rosną nie tylko liczby turystów, ale i ich wydatki. Średnie wydatki na osobę za noc wzrosły do 102 dolarów (niemal trzyprocentowy wzrost). To sygnał, że kraj przyciąga nie tylko większą liczbę gości, ale też takich, którzy są skłonni wydawać więcej pieniędzy.

Co zobaczyć w Turcji?

Turcja od lat plasuje się w czołówce najchętniej wybieranych kierunków wśród Polaków. Wiele wskazuje na to, że ten trend się utrzyma, bo kraj ten przoduje nie tylko liczbami, lecz również w rankingach. W tym roku Turcja przejęła szturmem zestawienie najlepszych hoteli na świecie.

Turcja ma do zaoferowania wiele dla miłośników różnych typów podróży. Osoby, które lubią spędzać wakacje aktywnie, mogą odkrywać historyczne miasta, takie jak Stambuł, gdzie na każdym kroku widać ślady wielowiekowej historii i przenikających się kultur. Z kolei ci, którzy stawiają na wypoczynek, chętnie wybierają nadmorskie kurorty, np. Antalyę. Słyną one z dużej oferty hoteli i wakacji all inclusive.