Kuchnia z wystawką AGD to przeszłość. Teraz królują znikające sprzęty

Zdjęcia kuchni z katalogów zachwycają sterylną czystością, ale codzienność sprawia, że trudno utrzymać idealny porządek. Na szczęście istnieją nowoczesne metody na "odgruzowanie" serca każdego domu. Wystarczy wdrożyć kilka rozwiązań, aby szybko odzyskać przestronne i funkcjonalne blaty.

Utrzymanie porządku w kuchni to wyzwanie dla każdego. W naTemat opisywaliśmy już wcześniej sprawdzone patenty, takie jak minipiekarnik na podczerwień, który łączy air fryera i mikrofalówkę czy pojemne szafy kuchenne. W 2026 roku projektanci stawiają na absolutny minimalizm.

Systemy kieszeniowe i znikająca kuchnia

Wśród globalnych trendów królują obecnie systemy kieszeniowe (pocket door), które można zastosować też w innych pomieszczeniach np. sypialni, ale świetnie sprawdzają się właśnie w kuchni. To wydzielona strefa schowana za frontami, które gładko wsuwają się w boczne ścianki mebla. Wewnątrz trzymamy sprzęt, który pozostaje podłączony do prądu czy nawet... całą kuchnię.

Klienci doceniają ten mechanizm za natychmiastowy efekt ukrycia bałaganu. Po zrobieniu posiłku wystarczy jednym ruchem zamknąć całą zabudowę. Jednym z najpopularniejszych tego typów systemów jest Revego od Blum. Na rynku znajdziemy też prostsze warianty w postaci szafek z roletami / żaluzjami przypominające mini-garaże. Z powodzeniem wdrażają je w swoich systemach marki takie jak Peka czy IKEA.

Niewidzialna płyta indukcyjna pod blatem

Kolejnym hitem na 2026 rok jest pełna integracja technologii z meblami. Niewidzialna płyta indukcyjna to system, w którym kuchenkę montuje się bezpośrednio pod kwarcowym blatem. Takie rozwiązanie 2w1 sprawdzi się więc szczególnie w małych kuchniach.

Tego typu instalacje oferuje m.in. Invisacook. Miejsce do przygotowywania ciepłych dań po wszystkim zmienia się w zwykły blat kuchenny. Zyskujemy więc dodatkową przestrzeń, a także łatwiej jest nam utrzymać czystość. Uzupełnieniem tego nurtu są wysuwane gniazdka z ładowarkami, chowane płasko pod powierzchnią szafek.

Ukryte stacje kawowe nawet w bloku

Projektanci wnętrz rezygnują obecnie z eksponowania technologii, w tym ekspresów do kawy zajmujących dużo miejsca. Zamiast nich pojawiają się ukryte stacje kawowe (coffee station). To po prostu zaaranżowane wnęki (można to srytnie połączyć z systemem kieszeniowym), które wtapiają się w główny ciąg szafek.

Wewnątrz stacji montuje się ekspres, młynek, barek oraz podręczne półki na ziarna i kubki. Wiele polskich pracowni stolarskich wykonuje obecnie takie realizacje na specjalne zamówienie. Szerokość skrzydeł drzwiowych dopasowuje się idealnie do ciasnych, blokowych przestrzeni.

Tanie sposoby na organizację blatu w kuchni

Powyższe rozwiązania do najtańszych nie należą. Jednak brak budżetu na remont nie przekreśla jednak porządku w kuchni. Zwykła organizacja blatu potrafi przynieść doskonałe efekty.

Warto zacząć od zasady jednej tacy. Zgrupowanie przypraw, butelki z oliwą i solniczki na ładnej podstawce optycznie układa przestrzeń i ułatwia przecieranie kurzu. Kolejny krok to wyrabianie prostych nawyków. Wystarczy wdrożyć kilka reguł.

Przechowywanie desek do krojenia pionowo wewnątrz szafek. Montaż małych haczyków na ściereczki po wewnętrznej stronie frontów. Przesypywanie produktów sypkich do jednakowych, estetycznych pojemników.