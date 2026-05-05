Minipiekarnik z podczerwienią podgrzewa obiady równie szybko co mikrofala, ale bez efektu gumowej potrawy. Ten nowoczesny sprzęt powoli przejmuje polskie kuchnie Fot. gypsy.aiko / Shutterstock

Air fryer zwany też frytkownicą beztłuszczową to bez wątpienia jedno z najmodniejszych i najpraktyczniejszych urządzeń kuchennych ostatnich lat. Wkrótce jednak może zostać zjedzony przez potężnego konkurenta, czyli minipiekarnik z technologią podczerwieni. Wynalazek coraz śmielej wdziera się do polskich domów, bo zastępuje nie tylko air fryera, ale i mikrofalówkę.

Air fryer zrewolucjonizował nasze podejście do gotowania. Niewielkie urządzenie pozwala na szybkie przygotowanie chrupiących, soczystych potraw przy minimalnym użyciu tłuszczu i prądu. Polacy pokochali frytkownice beztłuszczowe za wygodę, prostą obsługę, oszczędność czasu i uniwersalność. Nowy sprzęt jest jeszcze bardziej wszechstronny.

Czego brakuje frytkownicom? Minipiekarnik z mikrofalą ma przewagę

Mimo niesłabnącej popularności air fryer nie posiada jednej, bardzo istotnej funkcji, jaką jest mikrofala. Gorące powietrze świetnie radzi sobie z pieczeniem, ale jednak wciąż ustępuje miejsca "klasycznym" rozwiązaniom w wyścigu o najszybsze odgrzanie wczorajszego obiadu. Warto jednak wyjaśnić pewien technologiczny niuans.

Ten innowacyjny sprzęt nie ma wbudowanego magnetronu, więc technicznie nie jest mikrofalówką (ale ją trochę przypomina z daleka). Technologia podczerwieni nagrzewa jedzenie bezpośrednio, omijając powietrze wokół niego. Dzięki temu proces odgrzewania zapiekanki jest szybki jak w mikrofalówce. Nie wychodzi jednak z tego "kapeć". Jakim cudem?

Podczerwień w połączeniu z termoobiegiem sprawia, że jedzenie będzie w środku ciepłe, a z zewnątrz chrupiące. Urządzenie oferuje jednak znacznie więcej korzyści:

połączenie grilla, mikrofali i air fryera w jednej obudowie odzyskanie miejsca na kuchennym blacie poprzez eliminację innych sprzętów inteligentne czujniki samodzielnie dobierające parametry pracy do wielkości podgrzewanego dania

Ile kosztuje kompaktowy piekarnik ? Ceny w 2026

Innowacje zazwyczaj mają swoją cenę, ale w tym przypadku matematyka potrafi pozytywnie zaskoczyć. Oczywiście minipiekarniki z funkcją podczerwieni są zauważalnie droższe od zwykłych frytkownic. W zamian otrzymujemy jednak kombajn, który odgraca przestrzeń zajmowaną dotychczas przez kilka urządzeń.

Na rynku w 2026 roku znajdziemy już bardzo konkretne sprzęty z tego segmentu. Hitem są np. modele Panasonic z serii FlashXpress, które wykorzystują technologię podwójnej podczerwieni. Pozwalają na start bez wstępnego nagrzewania i kosztują około 600–800 złotych.

Z kolei wielofunkcyjny piekarnik kompaktowy Sage The Smart Oven z grzałkami kwarcowymi perfekcyjnie odgrzewa wczorajszą pizzę bez utraty chrupkości, choć to już wydatek rzędu 1500–2000 złotych. Najtańszą, budżetową opcją pozostają szybkie piece konwekcyjno-halogenowe (np. Rosenstein & Söhne HO-517), za które zapłacimy tylko 200–300 złotych.

Dla porównania za solidny air fryer z podwójnym koszem trzeba dziś zapłacić od 400 do około 600 złotych. Dobra mikrofalówka to kolejny wydatek rzędu 300–500 złotych. Łączny koszt zakupu obu tych maszyn często więc przekracza cenę jednego piekarnika na podczerwień. Co więcej, to najnowsze rozwiązanie zmniejsza rachunki za prąd o nawet kilkanaście proc. w ujęciu rocznym.

Czy frytkownice beztłuszczowe znikną z rynku?

Pojawia się całkowicie pytanie, czy mając już na blacie w pełni sprawną maszynę, w ogóle warto inwestować w nowy gadżet. Jeśli funkcja błyskawicznego podgrzewania jedzenia jest dla nas najważniejsza, to na pewno trzeba się nad tym zastanowić. Tutaj jednak dochodzi jeszcze aspekt oszczędności miejsca w ciasnych "mikroapartamentach" czy kuchniach z wieloma gadżetami np. równie modnymi maszynkami do lodów.