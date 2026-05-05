Nowy trend wnętrzarski jest naprawdę znakomity. Polacy coraz częściej planują kuchnię tak, by była funkcjonalna, ergonomiczna i higieniczna. W nowych aranżacjach znacznie łatwiej utrzymać porządek, poprawia się estetyka wystroju, a wygoda codziennych aktywności staje się nieoceniona.

W Polsce coraz popularniejszy staje się trend, który nawet w bardzo małej kuchni potrafi kompletnie odmienić ergonomię i wygodę. Jeśli właśnie projektujesz idealną przestrzeń tego typu dla siebie lub chociażby zastanawiasz się nad lekkim odświeżeniem (a może po prostu szukasz inspiracji), jest jeden trend, na który na pewno należy zwrócić uwagę.

W kuchni druga najważniejsza, po przestrzeni roboczej (blacie, gdzie powstają potrawy, zlewie i płycie grzewczej), jest przestrzeń do przechowywania. Tradycyjnie przyjmuje się, że tą przestrzenią są wiszące kuchenne szafki. Tak jest w większości domów i mieszkań nad Wisłą.

Dużo wygodniejszym, bardziej estetycznym i znacznie bardziej ergonomicznym rozwiązaniem są za jednak szuflady kuchenne (w akompaniamencie kilku innych ciekawych rozwiązań). Przeniesienie kuchni "w dół" otwiera kompletnie nowe możliwości, zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa i nadaje wnętrzu pokaźną dozę nowoczesności.

Stara, zagracona kuchnia? Zasługujemy na coś więcej

Postawienie na szuflady w kuchni zamiast standardowych szafek daje nam możliwość znacznie bardziej ergonomicznego zarządzania przestrzenią. Dostęp "od góry" jest nie tylko wygodniejszy, ale też prostszy. Nie jest ograniczony zasięgiem naszych ramion. No i ograniczamy w ten sposób dźwiganie. Pozornie może wydawać się, że to właśnie ciągłe schylanie się może mieć negatywny wpływ na plecy. W praktyce sytuacja nie jest tak jednoznaczna, bo w przypadku szafek kuchennych często trzeba i tak użyć więcej siły i sam ruch przenoszenia akcesorium kuchennego trwa dłużej, ergo jest bardziej obciążający.

Taka ergonomia jest znakomita również w przypadku chęci utrzymania porządku. Bo z jednej strony im łatwiej dostać się do danej przestrzeni, tym łatwiej nią zarządzać, ale z drugiej strony im prostsze jest sprzątanie, tym większa szansa, że nie będziemy tej czynności odkładać na później.

Zastosowanie szuflad zamiast szafek sprawia też, że kuchnie są znacznie mniej podatne na zagracenie. W przestrzeni z szufladami znacznie łatwiej jest zachować wysoki poziom higieny. W trakcie sprzątania wszystko jest w zasięgu odkurzacza i nie musimy wspinać się na drabinę, by dotrzeć do newralgicznych zakamarków.

Może wychodzi nieco drożej, ale wciąż to niska cena za takie luksusy i bezpieczeństwo

Wadą tego rozwiązania faktycznie jest wyższa cena. Szuflady, szczególnie te wyposażone w wysokiej jakości mechanizmy otwierania, są droższe od standardowych szafek. Ale jest kilka argumentów, które wyrównują bilans zysków i strat płynący z zastosowania nowoczesnych rozwiązań.

Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na to, że montaż szuflad często nie wymaga tak intensywnych ingerencji w przestrzeń kuchenną. Nie zawsze są one przymocowane do ściany. A jeśli takie łączenia przewidujemy, zazwyczaj znacznie łatwiej jest je ukryć przy kolejnych remontach.

Kolejna sprawa to kwestia bezpieczeństwa. Choć szansa na to jest niska, przeciążone szafki mogą spaść. Częściej wynika to np. z wad konstrukcyjnych ściany i montażowych niż z wad samego mebla. Obecne budownictwo do najtrwalszych nie należy. Bezpieczniejsza kuchnia może okazać się niekiedy wręcz bezcenna.

Zresztą cena tego bezpieczeństwa nie jest aż tak wysoka i pewnie będzie spadać. Tego typu trendy błyskawicznie są podchwytywane przez producentów mebli. Nie tylko tych z kategorii premium. Poszerzanie oferty szuflad (przystępnej cenowo oferty!) staje się rzeczywistością nawet w przypadku standardowej oferty znanych szwedzkich marek.

Wciąż brakuje ci miejsca w kuchni? Proste rozwiązanie jest często tym najlepszym

Pozbycie się szafek kuchennych stanowi pewne ryzyko. Bo ustawienie umeblowania kuchni na poziom niżej nie zawsze pozwala na optymalne przechowywanie wszystkich przedmiotów. No i wciąż pozostaje kwestia zagospodarowania przestrzeni nad poziomem blatu.

Jeśli chodzi o przechowywanie – tu sprawa jest banalnie prosta. Kolejny trend w aranżacjach to stawianie na szafę kuchenną. Często wystarczy tylko jedna – nie musi być szeroka, ale powinna być wysoka. Najlepiej od poziomu podłogi po sam sufit. Taki nabytek to naprawdę potężny game-changer i idealnie wkomponuje się w nowoczesną kuchnię bez szafek kuchennych.

